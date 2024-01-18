Новости Эстонии
18.01.2024, 22:15

Юри Ратас не будет баллотироваться на выборах в Европарламент от Центристской партии

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Юри Ратас
Юри Ратас
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Юри Ратас исключает возможность баллотироваться в Европарламент в одном списке с Яной Тоом, то есть по списку Центристской партии, и обещает принять решение в течение этого месяца, пишет rus.err.

„Я уже говорил, что не вижу возможности баллотироваться в том же списке с общими ценностями, что и Яна Тоом. Я думаю, что эти ценности различаются в очень фундаментальных вопросах. Но здесь возможностей не много - баллотироваться или независимым кандидатом, или от другой партии. Я также сказал, что в течение этого месяца я приму это решение“, - сказал Ратас.

29 декабря Ратас сообщил ERR, что поведение депутата Европарламента Яны Тоом, касающееся защиты в суде прокремлевских активистов, наносит ущерб имиджу как Центристской партии, так и Эстонии. По мнению Ратаса, Тоом не должна баллотироваться на выборах в Европарламент по списку Центристской партии.

Ходят слухи, что Юри Ратас входит в тройку лидеров списка социал-демократов. По словам Ратаса, о выборах в Европарламент с ним говорили представители более трех партий.

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