Юри Ратас не будет баллотироваться на выборах в Европарламент от Центристской партии(4)
„Я уже говорил, что не вижу возможности баллотироваться в том же списке с общими ценностями, что и Яна Тоом. Я думаю, что эти ценности различаются в очень фундаментальных вопросах. Но здесь возможностей не много - баллотироваться или независимым кандидатом, или от другой партии. Я также сказал, что в течение этого месяца я приму это решение“, - сказал Ратас.
29 декабря Ратас сообщил ERR, что поведение депутата Европарламента Яны Тоом, касающееся защиты в суде прокремлевских активистов, наносит ущерб имиджу как Центристской партии, так и Эстонии. По мнению Ратаса, Тоом не должна баллотироваться на выборах в Европарламент по списку Центристской партии.
Ходят слухи, что Юри Ратас входит в тройку лидеров списка социал-демократов. По словам Ратаса, о выборах в Европарламент с ним говорили представители более трех партий.
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