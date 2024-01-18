В Санкт-Петербурге впервые упал беспилотник

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что пострадавших нет, ведутся следственные мероприятия.

Издание „Фонтанка“ сообщает, что над Угольной гаванью – искусственным заливом на юго-востоке Санкт-Петербурга недалеко от Большого порта - был сбит беспилотник самолётного типа. По данным „Фонтанки“, информацию о приближении БПЛА передали из Твери, а пролететь он успел Брянскую, Смоленскую, Тверскую и Новгородскую области.

Издание Shot со ссылкой на неназванный источник утверждает, что беспилотник самолётного типа с 3 кг взрывчатки и размахом крыльев до шести метров был нацелен на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге. Инфраструктура порта не пострадала, обломки дрона могли упасть в Финский залив, пишет Север.Реалии.

Телеграм-канал ASTRA со ссылкой на свои источники в свою очередь утверждает, что беспилотник не был сбит, а „упал и взорвался на территории нефтегазовой компании „Петербургский нефтяной терминал““, причём пострадавших и разрушений не было.

Телеграм-канал „78 новости“ утверждает, что беспилотников было три, причём два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, а один - сбит. Канал отмечает, что жители Васильевского острова в западной части Петербурга слышали ночью сильнейший грохот, стёкла тряслись от ударной волны.

Источник издания „Украинская правда“ в спецслужбах Украины заявил, что атаку беспилотников организовало Главное управление разведки украинского Минобороны. По его словам, целью была нефтебаза в Ленинградской области. Источник утверждает, что „есть подтверждение попадания по целям“, и констатирует, что „военные объекты Питера и Ленинградской области - в зоне досягаемости украинских сил“. Официальный Киев это не комментировал.

О перехвате беспилотника отчитались в ночь на четверг и московские власти. Мэр Сергей Собянин сообщил, что система ПВО уничтожила дрон в районе Подольска, разрушений и пострадавших нет.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о 10 ракетах, уничтоженных силами ПВО. По его данным, пострадал один человек.