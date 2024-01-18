МОК дополнительно проверит российских и белорусских атлетов перед Олимпиадой

В организации решили провести свою независимую оценку соответствия нейтральных атлетов критериям допуска к Олимпийским играм.

Дополнительную проверку будет проводить независимая организация аналитиков. Она не будет иметь непосредственное отношение к Международному олимпийскому комитету, но именно на базе выводов исследований специалистов будет определена возможность допуска спортсменов к Играм.

„Мы должны быть дважды уверены, потому что мы несем полную ответственность. Вот почему мы будем принимать эти дополнительные меры, которые, думаю, сделают всех более уверенными и гораздо более спокойными в этой ситуации.

Что касается самого процесса – могу говорить только обобщенно, потому что нет пока всех деталей. Однако мы в процессе определения и назначения независимых аналитиков. Они будут проверять каждого из этих спортсменов, чтобы убедиться, что они не нарушают наши рекомендации.

Я думаю, что вы можете иметь определенную уверенность в том, что вышедшие [на Олимпиаду] люди уже прошли один процесс, затем пройдут еще через один процесс, проведенный МОК, но с помощью независимой организации“, – сообщает спикер МОК Марк Адамс.

Ранее МОК допустил российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.

Олимпийские игры-2024 состоятся в Париже и пройдут с 25 июля по 11 августа.