СЕЙЧАС на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: Клуб „Виймси“ играет с командой „Тартуского университета“

По словам помощника тренера команды „Тартуского университета“ Олари Наритсы, они хотят получить от игры максимум удовольствия. „Виймси – молодая и энергичная команда. Они не сдаются и не смотрят на табло, и в большинстве игр им нечего терять. Это принесло им несколько хороших побед над сильными командами. Конечно, мы хотим с самого начала дать им бой и изменить ситуацию, чтобы у них не было мыслей о победе“, — сказал Наритса перед встречей.