Баскетбол
18.01.2024, 17:04

СЕЙЧАС на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: Клуб „Виймси“ играет с командой „Тартуского университета“

 
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Сегодня, в эстоно-латвийской баскетбольной лиге Paf команда „Тартуского университета“ сыграет в Кяэрику с клубом „Виймси“. Начало матча в 18:00.

Команда „Тартуского университета“ занимает в турнирной таблице шестое место, имея в своем активе 12 побед и 6 поражений, а клуб „Виймси“ (5-15), потерпевший пять поражений подряд, находится на 13-м месте.

По словам помощника тренера команды „Тартуского университета“ Олари Наритсы, они хотят получить от игры максимум удовольствия. „Виймси – молодая и энергичная команда. Они не сдаются и не смотрят на табло, и в большинстве игр им нечего терять. Это принесло им несколько хороших побед над сильными командами. Конечно, мы хотим с самого начала дать им бой и изменить ситуацию, чтобы у них не было мыслей о победе“, — сказал Наритса перед встречей.

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