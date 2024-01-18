Представитель Эстонии примет участие в водно-моторной Формуле-1

20-летний Аранд будет выступать за команду „Вьетнам Бинь Динь“, где его партнером по команде станет многократный чемпион мира Юнас Андерссон.

Аранд был приглашен в команду после успешного дебютного сезона в Формуле-2, где он занял третье место, уступив Рашеду Аль-Кемзи и Эдгарасу Рябко.

„Я очень рад, что он будет выступать за мою команду, и верю, что мы проведем сильный сезон“, - сказал Андерссон.

Водно-моторная Формула-1 состоит из восьми этапов, первый из которых пройдет в Индонезии с 23 по 25 февраля.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.