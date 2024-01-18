В составе сборной Эстонии на зимних юношеских Олимпийских играх выступят 24 спортсмена

За всю историю этих соревнований Эстония завоевала шесть медалей разного достоинства. На играх, состоявшихся четыре года назад в Лозанне, фристайлистка Келли Силдару стала первой эстонской спортсменкой, которая завоевала личное золото.

На этот раз Эстонию представляет команда из 24 человек, которые выступят в девяти разных видах спорта:

Лыжники-фристайлисты Грете-Миа Минтало и Мириам Ревягин

Фигуристы Егор Марченко и Мария Элийзе Кальювере

Двоеборцы Карел Пастарус и Фред Густавсон

Конькобежцы Саския Кютт и Стен Талумаа

Биатлонисты Анлурдес Веэрпалу, Кятрин Кярсна, Лаурен Симберг, Даниил Вариков, Фредерик Мартен Вяльбе, Оскар Орупыльд

Сноубордисты Лаура Анга, Трийну Марта Оидерма, Май Брит Тедер

Беговые лыжники Герда Кивиль, Херда Раяс, Даниил Вариков, Тони Андре Саарепуу

Горнолыжники Эмма Таммемяги, Маркус Месила, Ханна Грет Тедер

Прыгун с трамплина Каймар Вагуль.

Соревнования пройдут на олимпийских трассах Пхён-чхана с 19 января по 1 февраля.

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