ВИДЕО | Есть надежда, что забастовка не состоится? Правительство рассказало о новых решениях(13)
Сегодня 12 часов в Доме Стенбока прошла пресс-конференция правительства, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр иностранных дел Маргус Цахкна, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс и министр финансов Март Вырклаэв.
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Кая Каллас начала с того, что поблагодарила всех, кто занимался организацией визита президента Украины Владимира Зеленского в Таллинн на прошлой неделе. Вопрос безопасности по-прежнему является приоритетным. Премьер-министр выразила сожаление, что командующий Силами обороны Мартин Херем уходит с должности. Она сказала, что пыталась переубедить его, но безрезультатно.
В Эстонии начинается нечто небывалое, сказала Каллас, имея в виду забастовку учителей, которая стартует в понедельник, 22 января. Она подчеркнула, что подстрекать к забастовке, если вы не участник этого трудового спора, нельзя. Если кто-то не хочет, то он и не бастует. Также во время забастовки зарплата не выплачивается. „Мне очень-очень жаль, что мы дошли до этого. Я надеялась, что до такого не дойдет. Но опять же, люди имеют право бастовать“, - сказала Каллас.
„Подчеркиваю, я не против повышения зарплат учителям. Я только двумя руками „за“. Я поддерживаю это, как и все остальные. Однако от меня требуют не только быть „за“, но и 50 миллионов евро в год, которых у нас нет. Напомню, у нас в бюджете дыра на 400 миллионов, которую нужно покрыть доходами. Безответственно брать на себя новые расходы, если не покрыты прежние. Я уже говорила Министерству образования и науки (у которого самый большой бюджет в 1,5 миллиарда евро), что если вопрос в 10 миллионах, то в этом бюджете в 1,5 млрд евро точно можно найти места, где сэкономить. Мне не нравится, что другим приходится прилагать эти усилия. Не нравится мне и то, что если нужно принять какой-то популярное решение, то желающих хоть отбавляй, а вот если речь о непопулярном решении, то ответственность за него ложится только на злого премьер-министра, в крайнем случае еще и на министра финансов. Но это неправильно. У нас в правительстве коллективная ответственность за будущее государства“, - сказала Каллас.
К сожалению, у государства нет других денег, кроме денег налогоплательщиков, подчеркнула Каллас: „Требования учителей о зарплатах становятся все выше и выше. К сожалению, времена сейчас трудные, а средства ограничены. Очень много негодования из-за налогов, но у нас нет денег, кроме денег налогоплательщиков“. Это касается и введения автоналога, законопроект о котором правительство сегодня одобрило. Об утвержденном автоналоге читайте ЗДЕСЬ.
Также правительство одобрило денонсацию договора о правовой помощи между Эстонией и Россией. Теперь его должен утвердить Рийгикогу.
„У нас нет доверия к российской правовой системе. Если парламент примет законопроект, договор будет прекращен с марта 2025 года“, - уточнил в свою очередь министр Цахкна.
Также он сказал, что Эстония не продлит вид на жительство митрополиту Евгению, который является гражданином РФ. По оценкам силовых структур, он представляет угрозу безопасности Эстонии. Более подробно читайте об этом ЗДЕСЬ.
„Я надеюсь, что мы сможем предложить еще один шаг, чтобы забастовка не состоялась. Мы готовы сменить городские власти Таллинна, время Центристской партии прошло. Здесь за столом есть и другие стороны, которые могут внести в это свой вклад“, - отметил Цахкна.
Говоря об автоналоге, Вырклаэв добавил со своей стороны, что перед его утверждением было учтено мнение разных сторон.
„Основная идея – сокращение автомобилизации. Эстонский автопарк едва ли не самый старый и самый неэкологичный в Европе. У нас больше транспортных средств на человека, чем в среднем по ЕС. Налог станет дополнительным источником дохода государства. Государственный бюджет сейчас находится в сложной ситуации. В этом году 900 млн евро постоянных расходов мы покроем за счет кредита. В то же время нам нужно совершать новые расходы, например, инвестиции в дороги“.
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