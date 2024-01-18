Автобус молодежной команды СКА обстреляли из машины „с прибалтийскими номерами“

„Был противоправный инцидент, направленный в сторону автобуса с нашей командой. Команда уже дома, никто не пострадал. Был выстрел из какого-то орудия, устанавливается [из какого именно]. Это произошло в городе Балашихе, на выезде. Были вызваны на место ГИБДД, МВД“, — рассказали в „СКА-Карелии“.

Команда возвращалась домой в Кондопогу после матча МХЛ в Балашихе против клуба „Русские Витязи“ (4:1).

„Серый универсал Audi A6 с прибалтийскими номерами в какой‑то момент поравнялся с автобусом. Это был выезд с улицы Советская на шоссе Энтузиастов, в районе моста. Автомобиль приблизился к автобусу, прозвучали два хлопка в сторону нашего водителя. После этого машина скрылась“, — сказала „Матч ТВ“ исполнительный директор детской хоккейной школы „СКА‑Карелия“ Анастасия Евсеева.

В телеграм-канале ГУ МВД по Московской области сообщили, что сотрудники полиции разыскивают нарушителя.

Ранее 17 января о нападении на автобус сообщил телеграм-канал SHOT. Отмечалось, что стекло со стороны водителя сильно треснуло, предположительно, стрельба велась из травматического пистолета.

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