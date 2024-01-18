Другие виды
18.01.2024, 07:27

ВИДЕО | Раллийная команда Hyundai сделала собственную версию знаменитого трейлера компьютерной игры

 
Отт Тянак
Отт Тянак
ФОТО: Nikos Katikis/LPS via ZUMA Press | Scanpix

Раллийная команда Hyundai выпустила в социальных сетях крутое видео, вдохновившись трейлером легендарной компьютерной игры GTA 6 (Grand Theft Auto 6).

Версия трейлера от южнокорейского автопроизводителя называется Grand Test Auto.

Конечно, в видео также появляется Отт Тянак, который является вторым основным гонщиком Hyundai после Тьерри Невилля.

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