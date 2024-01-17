ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (693-й день) | Госсекретарь США: переговоры о долгосрочном перемирии в ближайшем будущем не начнутся
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
За минувшие сутки армия России обстреляла территорию 11 областей Украины, сообщает медиацентр Минобороны Украины.
Всего из разных видов вооружения — минометов, танков, артиллерии, РСЗО, ЗРК, с применением беспилотников и тактической авиации — были атакованы 103 населенных пункта и 107 объектов инфраструктуры. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей, число жертв уточняется.
Российские военные поздно вечером 16 января нанесли ракетный удар по центру Харькова. Глава областной администрации Олег Синегубов сообщил, что по городу были выпущены две ракеты, предположительно, из зенитно-ракетного комплекса С-300. Погиб один человек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Харьковской областной полиции Владимира Тимошко.
По версии российского военного ведомства, удар был нанесен „по пункту временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники“. Как утверждают в Минобороны России, более 60 наемников были убиты, свыше 20 — ранены.
За сутки ВСУ выпустили по территории Белгородской области около 30 снарядов, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Также губернатор упомянул ночную атаку, в ходе которой российские силы ПВО сбили семь снарядов РСЗО „Ольха“, четыре снаряда РСЗО RM-70 „Вампир“ и шесть БПЛА самолетного типа.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
За сутки произошло 98 боевых столкновений.
Российские войска нанесли четыре ракетных и 29 авиационных ударов, а также совершили 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам.
Под артиллерийским огнем оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.
На лиманском направлении ВСУ отразили 11 атак в районах Тернов, Ямполовки, Торского Донецкой области и еще 17 атак возле Макеевки, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области, а также севернее Григоровки и Веселого Донецкой области.
На бахмутском направлении украинские военные отбили девять атак в районах Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.
На авдеевском направлении ВСУ отразили 20 атак в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 15 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.
На марьинском направлении украинские военные отбили 17 атак в районах Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
На запорожском направлении ВСУ отразили одну атаку в районе Вербового Запорожской области.
На херсонском направлении украинские военные продолжают мероприятия по расширению плацдарма на левом берегу Днепра, за сутки они отразили шесть атак.
Украинская авиация нанесла один удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники ВС РФ.
Подразделения ракетных войск ВСУ поразили один район сосредоточения личного состава, два пункта управления и два склада боеприпасов.
Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Украину в феврале, чтобы подписать соглашение о гарантиях безопасности, сообщает Le Monde. Президент также сообщил, что в ближайшее время Франция передаст Украине около 40 ракет дальнего радиуса действия SCALP, несколько сотен авиабомб и самоходные артиллерийские установки Caesar.
Германия выделит на военную помощь Украине в 2024 году более семи миллиардов евро, пишет пресс-служба правительства ФРГ. О соответствующем решении немецкие власти сообщили по итогам телефонного разговора канцлера Германии Олафа Шольца с президентом США Джо Байденом.
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что процедуру вступления Украины в НАТО следует начать до завершения войны с Россией, сообщает пресс-служба президента. „Во время войны это невозможно, но я считаю, что Украина должна получить приглашение в НАТО, что запустит процесс обсуждения этого вопроса в национальных парламентах стран-членов Альянса. Этот процесс мог бы продолжаться, и это очень важно для морального духа защитников Украины“, — сказал Дуда.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что приоритетом страны на 2024 год является достижение превосходства в воздухе над Россией.
„В 2024 году, конечно, приоритетом является сбросить Россию с небес, потому что тот, кто контролирует небо, определит, когда и как закончится война“, — заявил Кулеба. По его словам, Украине необходимы истребители F-16, ракеты дальнего радиуса действия и средства радиоэлектронной борьбы. „Если все это будет, мы продолжим побеждать и освобождать“, — добавил министр.
Брифинг Минобороны РФ. Главное
На купянском направлении российские военные отразили одну атаку в районе Тернов Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих и два бронетранспортера.
На краснолиманском направлении ВС РФ отразили три атаки в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой области и Червоная Диброва Луганской области. На этом направлении ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины (ББМ) и гаубицу Д-30.
На донецком направлении российские войска отразили шесть атак в районах Белогоровки, Красного и Богдановки Донецкой области. На этом направлении ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты (БМП), пять ББМ, две гаубицы Д-30, а также самоходную пушку „Пион“.
На южно-донецком направлении ВС РФ нанесли огневое поражение противнику в районах Новомихайловки, Парасковиевки Донецкой области и Приютного Запорожской области. ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, орудие Д-20, а также самоходную артиллерийскую установку (САУ) „Гвоздика“ .
На запорожском направлении российские войска нанесли огневое поражение противнику в районах Вербового, Каменского, Работино и Мирного Запорожской области. ВСУ потеряли до 25 военнослужащих и гаубицу Д-30.
На херсонском направлении российские военные нанесли противнику огневое поражение в районах Тягинки и Ивановки Херсонской области. ВСУ потеряли до 25 военнослужащих и две САУ „Гвоздика“.
Ракетными войсками, артиллерией и БПЛА в течение суток поражены база горючего, три склада боеприпасов, две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и „Небо-СВ“, пункт временной дислокации иностранных наемников, 103 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 119 районах.
Средствами ПВО в течение суток сбиты 11 реактивных снарядов реактивных систем залпового огня „Ольха“ и „Vampire“, а также 21 беспилотник.
Днем российские войска нанесли удар по Херсону и Бериславу, сообщил глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин. По его данным, в результате обстрела Берислава пострадали три местных жителя. По словам Прокудина, обстрел Херсона продолжался около часа, погиб 37-летний мужчина, который во время обстрела находился на улице.
Госсекретарь США Энтони Блинкен на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что переговоры о долгосрочном перемирии между Россией и Украиной не начнутся в ближайшем будущем. Отвечая на вопрос о том, близки ли Россия и Украина к переговорам о стабильном и долгосрочном прекращении огня, Блинкен заявил, что „не видит этого“.
ISW: Путин готовит почву для возможной атаки на страны Балтии. Последнее заявление президента РФ Владимира Путина о том, политика Латвии, Литвы и Эстонии по отношению к россиянам „напрямую затрагивает безопасность“ страны, призвано обеспечить повод для возможного нападения на эти государства, считают аналитики американского Института изучения войны (ISW). В отчете говорится, что Кремль давно пытается создать информационный фон для будущей эскалации против стран Балтии под предлогом защиты своих „соотечественников“. Похожая ситуация наблюдалась и перед вторжением России в Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский не смог встретиться с премьером Госсовета КНР Ли Цянем в Давосе из-за нежелания китайской стороны, пишет издание Politico со ссылкой на источники, попросившие сохранить анонимность. Как отмечает издание, это может свидетельствовать о том, что Китай не намерен добиваться прекращения войны Украине – вместо этого он встал на сторону России, поставляя Москве материалы военного назначения, несмотря на давление и санкции Запада.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Давосе заявил, что не планировал встречаться с премьером Госсовета КНР Ли Цянем, но готов провести встречу с лидером страны Си Цзиньпином.
„Есть премьер Китая – тогда наш премьер с ним встретится. Я бы с радостью встретился с лидером Китая. Насколько я знаю, Си Цзиньпин принимает решения, а в Украине я принимаю решения. Мне не нужны любые диалоги, мне нужны важные решения от лидеров, принимающих эти решения“, – сказал Зеленский.
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