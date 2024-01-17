ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (693-й день) | Госсекретарь США: переговоры о долгосрочном перемирии в ближайшем будущем не начнутся

На бахмутском направлении украинские военные отбили девять атак в районах Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

На лиманском направлении ВСУ отразили 11 атак в районах Тернов, Ямполовки, Торского Донецкой области и еще 17 атак возле Макеевки, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области, а также севернее Григоровки и Веселого Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Российские войска нанесли четыре ракетных и 29 авиационных ударов, а также совершили 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам.

За сутки ВСУ выпустили по территории Белгородской области около 30 снарядов, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Также губернатор упомянул ночную атаку, в ходе которой российские силы ПВО сбили семь снарядов РСЗО „Ольха“, четыре снаряда РСЗО RM-70 „Вампир“ и шесть БПЛА самолетного типа.

По версии российского военного ведомства, удар был нанесен „по пункту временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники“. Как утверждают в Минобороны России, более 60 наемников были убиты, свыше 20 — ранены.

Российские военные поздно вечером 16 января нанесли ракетный удар по центру Харькова. Глава областной администрации Олег Синегубов сообщил, что по городу были выпущены две ракеты, предположительно, из зенитно-ракетного комплекса С-300. Погиб один человек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Харьковской областной полиции Владимира Тимошко.

Всего из разных видов вооружения — минометов, танков, артиллерии, РСЗО, ЗРК, с применением беспилотников и тактической авиации — были атакованы 103 населенных пункта и 107 объектов инфраструктуры. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей, число жертв уточняется.

На авдеевском направлении ВСУ отразили 20 атак в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 15 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

На марьинском направлении украинские военные отбили 17 атак в районах Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На запорожском направлении ВСУ отразили одну атаку в районе Вербового Запорожской области.

На херсонском направлении украинские военные продолжают мероприятия по расширению плацдарма на левом берегу Днепра, за сутки они отразили шесть атак.

Украинская авиация нанесла один удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники ВС РФ.

Подразделения ракетных войск ВСУ поразили один район сосредоточения личного состава, два пункта управления и два склада боеприпасов.

Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Украину в феврале, чтобы подписать соглашение о гарантиях безопасности, сообщает Le Monde. Президент также сообщил, что в ближайшее время Франция передаст Украине около 40 ракет дальнего радиуса действия SCALP, несколько сотен авиабомб и самоходные артиллерийские установки Caesar.

Германия выделит на военную помощь Украине в 2024 году более семи миллиардов евро, пишет пресс-служба правительства ФРГ. О соответствующем решении немецкие власти сообщили по итогам телефонного разговора канцлера Германии Олафа Шольца с президентом США Джо Байденом.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что процедуру вступления Украины в НАТО следует начать до завершения войны с Россией, сообщает пресс-служба президента. „Во время войны это невозможно, но я считаю, что Украина должна получить приглашение в НАТО, что запустит процесс обсуждения этого вопроса в национальных парламентах стран-членов Альянса. Этот процесс мог бы продолжаться, и это очень важно для морального духа защитников Украины“, — сказал Дуда.

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