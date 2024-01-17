Баскетбол
17.01.2024, 19:04

СЕЙЧАС на DELFI TV | Северо-Европейская Баскетбольная Лига: Команда „Кейла“ играет в решающий матче против польского клуба

 
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Сегодня, в рамках Северо-Европейской Баскетбольной Лиги (ENBL) клуб „Кейла“ сыграет в гостях с польской командой „Зелена Гура“. Начало матча в 19:30.

В рамках Северо-Европейской Баскетбольной Лиги (ENBL) клуб „Кейла“ одержал две победы и потрепал три поражения. На прошлой неделе эстонский клуб проиграл литовскому „Шяуляй“. В группе B на данный момент оба клуба борются за 4-5 место. Чтобы сохранить надежду на выход из группы, командам обязательно надо побеждать. Из группы , в следующий раунд выходят только четыре лучшие команды.

„Зелена Гура“ имеет в своем активе три победы и одно поражение. В последнем матче ENBL „Зелена Гура“ дома обыграла чешский клуб „Брно“ со счетом 86:74.

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