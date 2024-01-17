17.01.2024, 19:04
СЕЙЧАС на DELFI TV | Северо-Европейская Баскетбольная Лига: Команда „Кейла“ играет в решающий матче против польского клуба
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, в рамках Северо-Европейской Баскетбольной Лиги (ENBL) клуб „Кейла“ сыграет в гостях с польской командой „Зелена Гура“. Начало матча в 19:30.
В рамках Северо-Европейской Баскетбольной Лиги (ENBL) клуб „Кейла“ одержал две победы и потрепал три поражения. На прошлой неделе эстонский клуб проиграл литовскому „Шяуляй“. В группе B на данный момент оба клуба борются за 4-5 место. Чтобы сохранить надежду на выход из группы, командам обязательно надо побеждать. Из группы , в следующий раунд выходят только четыре лучшие команды.