Защитник сборной Эстонии по футболу, ставший чемпионом Армении, перешел в „Пайде“

Городская команда „Пайде“ объявила о подписании трехлетнего контракта с 31-летним Никитой Барановым. В последнее время защитник защищал цвета ереванского „Пюника“ в высшей лиги чемпионата Армении.

Баранов, начавший свою футбольную карьеру в таллиннском клубе „Пума“, до 2017 года играл в высшей лиги чемпионата Эстонии по футболу, где в составе „Флоры“ трижды выигрывал чемпионат страны и Кубок Эстонии. Далее Никита отправился за границу, где выступал в чемпионате Норвегии, Болгарии, Армении, Кипра и Мальты, сообщает городская команда „Пайде“ в социальных сетях.

В 2022 году Баранов стал чемпионом Армении в составе „Пюника“ и дошел до групповой стадии Лиги конференций, где выходил в стартовом составе в трех матчах.

По словам Никиты Баранова, вместе с клубом были поставлены четкие цели. „ Клуб „Пайде“ проявил ко мне особый интерес, и после бесед с Иваном Стойковичем и Гертом Камсом я понял, что ожидания и цели клуба высоки. Я очень рад быть частью этих планов, надеюсь своей игрой и опытом помочь городской команде сделать следующие шаги к поставленным целям“, - сказал он.

Спортивный директор Герт Камс выразил удовлетворение заключением контракта с Барановым. „Никита - опытный, зрелый центральный защитник, закаленный в европейском футболе“, - сказал Камс „Именно такого человека мы и искали в нашу защитную линию, особенно с его уверенностью и лидерскими качествами. Добро пожаловать, Ники“.

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