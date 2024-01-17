Футболистка сборной Эстонии пополнила ряды чемпиона Венгрии

„Я очень рада, что нашла новый клуб за границей и могу продолжить карьеру в сильной венгерской лиге. Жду новых вызовов! Благодарю „Флору“, тренеров и футболисток за время, проведенное вместе, и желаю им всего наилучшего в новом сезоне“, — передают слова Кубасовой в таллиннском клубе.

„Влада пробыла во „Флоре“ всего полгода, но я могу с уверенностью сказать, что она одна из самых профессиональных, трудолюбивых футболисток Эстонии с сильными лидерскими качествами, чье отношение и трудолюбие должны быть примером для всех игроков, которые хотят добиться успеха и уехать за границу. Я безумно рада, что Влада сделает еще один шаг вперед в своей карьере и присоединится к сильному клубу „Ференцварош“, о котором мы хорошо знаем благодаря Инне Злиднис“, - прокомментировала главный тренер женской команды „Флоры“ Александра Шеволдаева.

Кубасова начала свою футбольную карьеру в таллиннском „Аяксе“ и долгое время (2011-2018) выступала за „Левадию“. Затем нападающая переехала в Италию, где выступала в составе женских команд „Наполи“ и „Комо“. Прошлым летом Кубасова перешла во в „Флору“ и стала чемпионкой Эстонии. Из-за травмы она сыграла только в четырех матчах женской лиги и забила два гола.

Кубасова сыграла в 65 официальных международных матчах за женскую сборную Эстонии по футболу и забила 10 голов. В 2022 году Кубасова была признана лучшей футболисткой Эстонии.

В 2014-2023 годах защитница сборной Эстонии Инна Злиднис выступала за „Ференцварош“, в составе которого шесть раз становилась чемпионкой Венгрии и четыре раза признавалась футболисткой года в Эстонии. В мае прошлого года он завершил карьеру и начал работать менеджером женской команды.

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