„Хочу выиграть всё“. Килиан Мбаппе — о возможном участии в Олимпиаде-2024

Нападающий „ПСЖ“ и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о возможном участии в Олимпийских играх 2024 года в Париже. „Я достиг точки в своей жизни и карьере, когда больше не хочу форсировать события. Если бы мне позволили это сделать, я бы поехал с большим удовольствием, но если это невозможно, я пойму.