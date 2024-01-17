Таллинн тоже решил премировать Александра Селевко

В пятницу, 12 января, на чемпионате Европы по фигурному катанию в литовском Каунасе представитель Эстонии Александр Селевко добился исторического достижения, завоевав серебро в мужском одиночном катании.

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