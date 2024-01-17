17.01.2024, 13:16
Таллинн тоже решил премировать Александра Селевко
ФОТО: | Scanpix
Вслед за Эстонским олимпийским комитетом премировать фигуриста Александра Селевко, ставшего серебряным призером чемпионата Европы, решили и власти Таллинна.
Согласно распоряжению столичной городской управы, 22-летний спортсмен получит премию в размере 2800 евро, пишет rus.err.ee.
Его тренер Ирина Кононова получит от Таллинна 1200 евро.
В пятницу, 12 января, на чемпионате Европы по фигурному катанию в литовском Каунасе представитель Эстонии Александр Селевко добился исторического достижения, завоевав серебро в мужском одиночном катании.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.