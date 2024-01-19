Потисепп о ценах в новом году: часть продуктов подорожала значительно сильнее, чем предполагает рост НСО

Эстонский институт конъюнктуры в конце 2023 года обнародовал промежуточный доклад по исследованию, в ходе которого выяснилось, что среди составных частей конечной цены товара больше всего выросла доля торговой наценки. По словам главы Союза предприятий пищевой промышленности Сирье Потисепп, в прошлом году рост цен со стороны промышленности был незначительным, но конечные цены на продукты питания по-прежнему продолжали для потребителей заметно расти.