Экономика
19.01.2024, 07:40

Потисепп о ценах в новом году: часть продуктов подорожала значительно сильнее, чем предполагает рост НСО

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Сирье Потисепп
Сирье Потисепп
ФОТО: RAUL MEE

Эстонский институт конъюнктуры в конце 2023 года обнародовал промежуточный доклад по исследованию, в ходе которого выяснилось, что среди составных частей конечной цены товара больше всего выросла доля торговой наценки. По словам главы Союза предприятий пищевой промышленности Сирье Потисепп, в прошлом году рост цен со стороны промышленности был незначительным, но конечные цены на продукты питания по-прежнему продолжали для потребителей заметно расти.

Как сказала Потисепп, имевший место в предыдущие годы быстрый рост закупочных цен оказал значительное влияние на пищевую промышленность, однако в большинстве случаев не представлялось возможным быстро заключать соглашения с торговлей по поводу повышения отпускных цен.

„Таким образом прибыль предприятий сектора стремительно падала, а часть из них понесли убытки, прежде всего в мясной и хлебопекарной промышленности“, - отметила она.

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RusDelfi
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