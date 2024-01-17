IIHF допустила Израиль на молодежный ЧМ через неделю после отстранения

Международная федерация хоккея (IIHF) разрешила молодежной сборной Израиля (игроки до 20 лет) выступить на чемпионате мира, который пройдет с 22 по 29 января в Софии. Об этом сообщается на сайте IIHF.

Столица Болгарии примет турнир в дивизионе III.“IIHF получила подтверждение и подробную информацию от соответствующих органов относительно всех мер безопасности, которые будут реализованы для устранения выявленных рисков, связанных с разрешением сборной Израиля участвовать в этом чемпионате“, — говорится в сообщении.

IIHF 10 января отстранила израильские команды от чемпионатов мира, объяснив это соображениями безопасности. Израильская федерация хоккея назвала решение IIHF антисемитским шагом, „который не отвечает ни одному международному спортивному стандарту и полностью противоречит олимпийским ценностям“.Уже спустя два дня в IIHF назвали свое решение неокончательным и заявили, что будут рассматривать участие сборной Израиля в каждом турнире в индивидуальном порядке.

Мужская команда Израиля должна в апреле в Сербии сыграть в чемпионате мира в дивизионе II А, где среди ее соперников будет сборная ОАЭ.

Женской команде в марте предстоит чемпионат мира в дивизионе III В в Эстонии — в одной группе с командами Боснии и Индонезии. Решение по этим турнирам будет принято позднее.

Источник РБК

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