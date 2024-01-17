Федерация фигурного катания Литвы отрицает факт харрасмента

„Федерация обратилась к юристам. Мы будем добиваться возбуждения дел против этой девушки и всех причастных к этому людей за оскорбление чести и достоинства, и по поводу компенсации за все, что там произошло. Думаю, добавится и штраф, который получит Федерация фигурного катания за вход в строго охраняемую зону. Есть вопросы и к охране арены „Жальгирис“, как произошел этот инцидент“, – заявил журналистам президент Федерации фигурного катания Литвы Ясутис на состоявшейся во вторник пресс-конференции.

„Кому-то был нужен этот скандал, они его получили. И только время покажет, скольким людям после того, как выяснится правда, придется извиниться перед нами или жить с этой совестью. Но мы спокойны. (...) Нашей вины в этой ситуации ровно столько, что не сработала охрана“, –подчеркнул президент федерации.

Ясутис заверил, что девушка не работала на чемпионате, она находилась на арене на волонтерских началах. Тем не менее, он не ответил на вопрос, был ли заключен с девушкой письменный договор о волонтерской деятельности. По его словам, юристы Федерации фигурного катания не позволили ему отвечать на этот вопрос.

„Хронология была очень простой и ясной. Из видеозаписей видно, что они отрицают высказанные позиции. Упоминаемая девушка и пальцем не была тронута“, – сказал Ясутис.

По словам президента Федерации, девушка не имела права находиться на главном судейском помосте. Поэтому, по словам В. Ясутиса, девушка лишилась аккредитации из-за своего неуважительного поведения по отношению к членам оргкомитета чемпионата. „Девушка нарушила правила. Даже тогда я был склонен оставить ее на арене. Я имею полное право отозвать аккредитацию, я слышал, как она послала руководителя на 3 буквы“, – сказал он.

В свою очередь, Квиткаускас также заявил, что не прикасался к девушке, не приставал к ней. Он заверил, что во время мероприятия не употреблял алкоголь и говорит, что это – клевета.