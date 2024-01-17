ВИДЕО | Что известно о предстоящей забастовке учителей? Следите за пресс-конференцей горуправы

В ходе пресс-конференции была поднята темв о предстоящей забастовке учителей.

Так, Андрей Канте объявил, что 22 января в столичных школах стартует забастовка. Принимать участие в ней могут учителя общеобразовательных школ. Также другие работники могут присоединиться к забастовке содидарности. В контексте Таллинна это затронет подавляющее большинство школ, поэтому учебная работа должна быть перестроена. С 24 января начнется забастовка солидарности работников учреждений начального, профнссионального и рекреационного образования.

Также говорили о переходе на эстонский язык обучения и о работе Центра методических компетенций и о том, как эта структура поможет в ходе реформы образования.

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