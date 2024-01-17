Юные эстонские хоккеисты сыграют на престижном международном турнире в Канаде
Эстонский хоккейный клуб „Торнадо“ сообщил на своей странице в Фейсбук, что эстонская команда, сформированная из юных игроков клубов „Торнадо“ и „Пантер“, примет участие в международном турнире среди детских команд дивизиона АА, который пройдёт с 8 по 19 февраля в Квебеке (Канада).
Международный турнир по хоккею в Квебеке (The Quebec International Pee-Wee Hockey Tournament) - самый престижный турнир по хоккею среди несовершеннолетних игроков в мире. Он проходит в прекрасном городе Квебеке и позволяет 120 командам со всего мира каждый год получать незабываемые впечатления.
Игры проходят на ледовой арене Videotron Center, которая вмещает около 12 500 зрителей.
Этот турнир – один из важнейших в мире, он считается чемпионатом мира среди клубных команд для юниоров в возрасте 11-12 лет.
Через турнир Pee-Wee прошли многие звезды хоккея, такие легендарные игроки, как Брэд Парк, Уэйн Гретцки, Патрик Рой и др. Схема турнира очень жесткая: проиграть можно только одну игру, первую, а дальше проиграл – вылетел.
Эстонию на турнире представляет детская команда „Торнадо“, которая была собрана из хоккеистов хоккейных клубов „Торнадо“ и „Пантер“.
Юные эстонские хоккеисты сыграют в дивизионе АА, а расписание матчей и список команд можно посмотреть ТУТ.
Квебекский международный хоккейный турнир „Pee-Wee“ (игроков 12-13 лет) имеет честь поделиться подробностями своего 64-го розыгрыша, который состоится с 7 по 18 февраля! В программе: День маскотов НХЛ, Кубок Стэнли, фотосессии не только с великими хоккеистами, но и с актерами из легендарного фильма „Парни“ (канадская комедия 1997 года о любительской хоккейной команде); шоу коллекционеров спортивных карточек Expo Cartes Sports Québec и многое другое!
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