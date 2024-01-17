Юные эстонские хоккеисты сыграют на престижном международном турнире в Канаде

Международный турнир по хоккею в Квебеке (The Quebec International Pee-Wee Hockey Tournament) - самый престижный турнир по хоккею среди несовершеннолетних игроков в мире. Он проходит в прекрасном городе Квебеке и позволяет 120 командам со всего мира каждый год получать незабываемые впечатления.

Игры проходят на ледовой арене Videotron Center, которая вмещает около 12 500 зрителей.

Этот турнир – один из важнейших в мире, он считается чемпионатом мира среди клубных команд для юниоров в возрасте 11-12 лет.

Через турнир Pee-Wee прошли многие звезды хоккея, такие легендарные игроки, как Брэд Парк, Уэйн Гретцки, Патрик Рой и др. Схема турнира очень жесткая: проиграть можно только одну игру, первую, а дальше проиграл – вылетел.

Эстонию на турнире представляет детская команда „Торнадо“, которая была собрана из хоккеистов хоккейных клубов „Торнадо“ и „Пантер“.

Юные эстонские хоккеисты сыграют в дивизионе АА, а расписание матчей и список команд можно посмотреть ТУТ.

Квебекский международный хоккейный турнир „Pee-Wee“ (игроков 12-13 лет) имеет честь поделиться подробностями своего 64-го розыгрыша, который состоится с 7 по 18 февраля! В программе: День маскотов НХЛ, Кубок Стэнли, фотосессии не только с великими хоккеистами, но и с актерами из легендарного фильма „Парни“ (канадская комедия 1997 года о любительской хоккейной команде); шоу коллекционеров спортивных карточек Expo Cartes Sports Québec и многое другое!

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