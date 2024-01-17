ВИДЕО | Хоккеисту порезали коньком лицо во время матча

Инцидент произошел в первом периоде. 19-летний Перевалов боролся за шайбу с защитником казанцев Дмитрием Юдиным, тот, пытаясь сохранить равновесие, поднял ногу и случайно задел лицо нападающего „Сочи“.

Перевалов покинул площадку с помощью медицинской бригады, больше на лед он не выходил.

Источник - РБК

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