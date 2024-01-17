17.01.2024, 11:01
ВИДЕО | Хоккеисту порезали коньком лицо во время матча
ФОТО: | Scanpix
Форвард „Сочи“ Александр Перевалов получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ против „Ак Барса“. Ему коньком порезали лицо.
Инцидент произошел в первом периоде. 19-летний Перевалов боролся за шайбу с защитником казанцев Дмитрием Юдиным, тот, пытаясь сохранить равновесие, поднял ногу и случайно задел лицо нападающего „Сочи“.
Перевалов покинул площадку с помощью медицинской бригады, больше на лед он не выходил.
Источник - РБК
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас вFacebook,Telegram,Instagram и даже в TikTok.