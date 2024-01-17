Главный тренер женской сборной Эстонии по волейболу отказался продлевать контракт и возглавил Словению
Алессандро Орефиче не будет больше работать в качестве главного тренера женской сборной Эстонии по волейболу и возглавит женскую сборную Словении.
Президент Эстонской федерации волейбола Ханно Певкур говорил о возможном уходе Орефиче еще на прошлой неделе.
„Мы провели несколько бесед в конце прошлого года. Поскольку его график работы во французском клубе (Орефиче также является главным тренером французского женского клуба „Леваллуа Пари Сен-Клу“ - прим. ред.) стал очень напряженным, он попросил двухнедельную отсрочку в начале этого года, чтобы прислать нам свое видение двухлетнего контракта. Первая половина контракта по системе 2+2, который мы подписали, закончилась в прошлом году. Мы дали ему время до конца этой недели, чтобы представить свое видение, после чего мы сможем принять решение“, - сказал Певкур.
Однако, по словам Певкура, на тот момент не было другого кандидата на должность тренера женской сборной. „Мы также сообщили ему, что наш календарь изменился. Нам предстоит сыграть в Золотой лиге и первую половину отборочного раунда чемпионата Европы в этом году и вторую половину отборочного раунда следующей весной - это меняет всю подготовку. Следовательно, у нас больше нет времени для экспериментов. Мы подождем, что он придумает - с кем он захочет это сделать. Так что для нас дело не только в Орефиче, но и во всем его тренерском штабе“, - добавил Певкур.
Под руководством Орефиче женская волейбольная сборная Эстонии выиграла Серебряную лигу в прошлом году и была признана лучшей командой года в Эстонии. На домашнем чемпионате Европы они проиграли все пять матчей в группе D.
Итальянец возглавит женскую сборную Словении, которая потерпела четыре поражения и одержали одну победу на прошлогоднем чемпионате Европы. Как и Эстония, Словения в новом сезоне будет выступать в Золотой лиге.
„Я решил присоединиться к женской сборной Словении, потому что это серьезная и успешная организация с четкими целями и менталитетом, который очень соответствует моему“, - рассказала Орефиче словенской волейбольной федерации . „Меня очень впечатляет трудовая этика стран этого региона, и именно поэтому я хочу продолжить свою карьеру в этом очень красивом месте“.