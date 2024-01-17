Главный тренер женской сборной Эстонии по волейболу отказался продлевать контракт и возглавил Словению

Президент Эстонской федерации волейбола Ханно Певкур говорил о возможном уходе Орефиче еще на прошлой неделе.

„Мы провели несколько бесед в конце прошлого года. Поскольку его график работы во французском клубе (Орефиче также является главным тренером французского женского клуба „Леваллуа Пари Сен-Клу“ - прим. ред.) стал очень напряженным, он попросил двухнедельную отсрочку в начале этого года, чтобы прислать нам свое видение двухлетнего контракта. Первая половина контракта по системе 2+2, который мы подписали, закончилась в прошлом году. Мы дали ему время до конца этой недели, чтобы представить свое видение, после чего мы сможем принять решение“, - сказал Певкур.

Однако, по словам Певкура, на тот момент не было другого кандидата на должность тренера женской сборной. „Мы также сообщили ему, что наш календарь изменился. Нам предстоит сыграть в Золотой лиге и первую половину отборочного раунда чемпионата Европы в этом году и вторую половину отборочного раунда следующей весной - это меняет всю подготовку. Следовательно, у нас больше нет времени для экспериментов. Мы подождем, что он придумает - с кем он захочет это сделать. Так что для нас дело не только в Орефиче, но и во всем его тренерском штабе“, - добавил Певкур.

Под руководством Орефиче женская волейбольная сборная Эстонии выиграла Серебряную лигу в прошлом году и была признана лучшей командой года в Эстонии. На домашнем чемпионате Европы они проиграли все пять матчей в группе D.

Итальянец возглавит женскую сборную Словении, которая потерпела четыре поражения и одержали одну победу на прошлогоднем чемпионате Европы. Как и Эстония, Словения в новом сезоне будет выступать в Золотой лиге.