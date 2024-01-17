Кроссфитерша из Эстонии заняла шестое место на престижных соревнованиях

Мойстус соревновалась в высшем женском классе „Elite Women“ с лучшими спортсменками мира. Из пяти программ соревнований WZA Мойстус в четырех программах вошла в десятку лучших, что принесло ей высокое шестое место в общем зачете.

Победительницей стала американка Эмма Кэри, второй стала Габриэла из Польши, третьей - американка Даниэль Брендон.

„Самым эмоциональным моментом на Wodapalooza, безусловно, была финальная программа соревнований, которая включала в себя лазание по канату и ходьбу на руках. Просто успешно завершить программу, увидеть улыбающегося и довольного тренера на трибунах и понять, что вся работа была сделана ради этого момента“, - подвела итоги соревнований Мойстус в пресс-релизе.

С прошлого года Мойстус тренируется под руководством норвежского тренера Силье Тоннесена, и следующая большая цель Андра Мойстус — попасть крупнейшие мировые соревнования по кроссфиту — CrossFit Games, который пройдёт в августе в США.

WZA в Майами - это ежегодный четырехдневный фестиваль функционального фитнеса.

Самый первый фестиваль в 2012 году начинался всего со 150-ти участников, а теперь Wodapalooza Fitness Festival ежегодно принимает более 1500 спортсменов со всего мира, но квалифицируется только 40 лучших спортсменов в каждом классе. Хотя в прошлом никто из эстонских спортсменов не квалифицировался на WZA, в этом году в соревнованиях приняли участие партнеры Мойстус по тренировкам, эстонские кроссфитеры Кевин Юрс и Мико Лиллеорг, которые вместе с польским кроссфитером Бартеком Липкой соревновались в элитных мужских командных соревнованиях „Elite TEAM Men“. Мужская команда заняла 21-е место.

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