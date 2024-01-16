Что означает для соперников Трампа его убедительная победа в штате Айова?

Штат Айова по традиции первым провел голосование, определяющее политика, который будет представлять республиканцев в гонке за Белый дом осенью этого года.

По результатам голосования Дональд Трамп набрал 51% голосов, его ближайшие конкуренты Рон Десантис и Ники Хейли — 21% и 19% соответственно.

Между тем, самый идеологически близкий Трампу соперник, бизнесмен Вивек Рамасвами заявил об отказе от участия в выборах. Рамасвами добавил, что поддержит кандидатуру Трампа на праймериз в штате Нью-Гэмпшир во вторник.

Это по-прежнему партия Трампа

Победа Дональда Трампа в Айове была исторически масштабной. Он набрал наибольшее количество голосов во всех 99 округах Айовы, за исключением одного (в котором проиграл с разрывом всего в один голос).

До этого никто не побеждал в Айове с перевесом более чем в 12 пунктов. Преимущество Дональда Трампа приблизилось к 30% — в итоге он может набрать абсолютное большинство голосов среди республиканцев, принявших участие в голосовании.

Опрос жителей штата Айова, пришедших в понедельник вечером на избирательные участки, помогает понять причины успеха Трампа.

По данным CBS News, около половины избирателей-республиканцев считают себя частью движения Трампа „Сделаем Америку снова великой“ (Make America Great Again, сокращенно MAGA).

Победа Трампа также была широкой в демографическом аспекте. Он завоевал голоса молодых и пожилых, мужчин и женщин. Он также смог заручиться поддержкой евангелистов и консерваторов — в 2016 году это удалось ему с трудом.

Как правило, проигравшие кандидаты в президенты исчезают из памяти, так и не сумев избавиться от следов поражения. Однако Трампу (проигравшему на прошлых выборах Байдену) удалось убедить республиканцев — как в Айове, так и по всей стране — в том, что он не проиграл.

Большинство голосовавших на кокусах в Айове заявили телеканалу CBS, что считают Трампа фактическим победителем президентских выборов 2020 года, а среди сторонников Трампа этот показатель вырос до 90%.

Победа Трампа — знаменательный поворот