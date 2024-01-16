ЧП и криминал
16.01.2024, 21:20

В Харку столкнулись легковой автомобиль и автобус, один из водителей доставлен в больницу

 
Delfi
Kuvatõmmis videost
Kuvatõmmis videost
ФОТО: kuvatõmmis

Сегодня в 18:25 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в поселке Тутермаа волости Харку произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись автобус и легковой автомобиль.

По предварительным данным, водитель автобуса, 53-летний мужчина, вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia, который в результате аварии оказался за пределами проезжей части.

За рулем Kia находилась 43-летняя женщина, в результате аварии она получила травмы и была доставлена ​​в больницу.

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