В Харку столкнулись легковой автомобиль и автобус, один из водителей доставлен в больницу

По предварительным данным, водитель автобуса, 53-летний мужчина, вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia, который в результате аварии оказался за пределами проезжей части.

За рулем Kia находилась 43-летняя женщина, в результате аварии она получила травмы и была доставлена ​​в больницу.

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