16.01.2024, 21:20
В Харку столкнулись легковой автомобиль и автобус, один из водителей доставлен в больницу
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Сегодня в 18:25 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в поселке Тутермаа волости Харку произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись автобус и легковой автомобиль.
По предварительным данным, водитель автобуса, 53-летний мужчина, вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia, который в результате аварии оказался за пределами проезжей части.
За рулем Kia находилась 43-летняя женщина, в результате аварии она получила травмы и была доставлена в больницу.
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