ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (691-й день) | Зеленский выступил против заморозки войны в Украине, заявив, что „Путин — хищник, который не может насытиться замороженными продуктами“
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Премьер Словакии поддержал блокировку выделения 50 миллиардов евро Украине
Такое заявление Роберт Фицо сделал после встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном, который ранее наложил вето на выделение этой помощи. Фицо отметил, что война „не имеет военного решения“.
„Давайте найдем какой-то другой метод решения этой проблемы, но если кто-то думает, что мы вложим 50 миллиардов, пришлем сотни новых единиц оружия и что-то решим — то мы ничего не решим, мы просто гарантируем гибель еще 200 тысяч погибших людей, которые находятся там“, — сказал Фицо.
Финляндия не будет открывать границу с Россией в феврале
Об этом пишет издание IS. При этом, по данным газеты, власти Финляндии готовы открыть границу „немедленно“, но только если Россия „прекратит свою гибридную операцию“ с мигрантами — однако пока признаков этого, по мнению финских властей, нет.
Согласно действующему распоряжению правительства Финляндии, граница закрыта до 11 февраля.
Путин велел „обратить внимание“ на участников войны с Украиной — ведь они не будут „прыгать без штанов на каких-нибудь там мероприятиях“
Такое заявление президент России сделал на совещании с главами муниципалитетов российских регионов. Обратить внимание на вернувшихся с войны он призвал в целях „укрепления кадрового потенциала“.
„Надо, конечно, обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны СВО. Когда люди решаются на это, когда проходят вот это горнило, возвращаются — очень многие приоритеты жизненные выстраиваются по-другому. Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь там мероприятиях“.
Президент не уточнил, кто именно „прыгает без штанов“ и на каких именно „мероприятиях“ это происходит. Он также не пояснил, связаны ли его слова с „почти голой“ вечеринкой, прошедшей в конце декабря в московском клубе „Мутабор“.
ВСУ обстреляли село в Брянской области
Как сообщил губернатор Александр Богомаз, под обстрел попало село Курковичи. Повреждения получили четыре жилых дома и хозяйственная постройка, в результате обстрела также нарушено энергоснабжение. Никто из жителей не пострадал.
Зеленский выступил против заморозки войны в Украине, заявив, что „Путин — хищник, который не может насытиться замороженными продуктами“
Об этом он заявил во время выступления перед участниками Всемирного Экономического Форума в Давосе.
Власти Польши подписали соглашение с перевозчиками о прекращении протестов на границе с Украиной
По словам министра инфраструктуры Польши Дариуша Климчака, перевозчики согласились приостановить свои протесты до 1 марта. Ожидается, что протесты на границе прекратятся 17 января.
Польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной 6 ноября 2023 года, потребовав отменить льготы, которые ЕС предоставил перевозчикам из Украины вскоре после начала полномасштабной войны.
Брифинг Минобороны РФ
Вооруженные силы РФ отразили 15 атак ВСУ: шесть на купянском направлении возле Синьковки Харьковской области, четыре на краснолиманском направлении возле Червоной Дибровы Луганской области и Ямполовки Донецкой области, пять на донецком в районах населенных пунктов Веселое и Богдановка Донецкой области.
Вооруженные силы РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 112 районах. В частности, возле населенных пунктов Курдюмовка, Владимировка и Новомихайловка Донецкой области, Вербовое и Работино Запорожской области.
Два танка Leopard 2 уничтожены на купянском направлении.
В зоне боевых действий средства ПВО в течение суток сбили 69 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
ФСБ возбудила уголовное дело по статье о государственной измене в отношении студента из Томска, который якобы работал на украинских хакеров
Следователи ФСБ считают, что студент участвовал в атаках на ресурсы администрации Томска и НИИ Томского политехнического университета по заданию хакерской группировки Cyber Anarchy Squad.
По данным „Сибирь. Реалии“, фигуранта дела зовут Сеймур Исрафилов, ему 18 лет. Он поступил в Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники летом 2023 года.
По данным правозащитной организации „Первый отдел“, в 2023 году в российские суды поступило рекордное число дел по статьям о госизмене (63 дела) и сотрудничестве с иностранным государством (семь дел).
СБУ сообщила о задержании охранника детского сада, которого подозревают в том, что он навел российские войска на село в Запорожской области
Запорожская областная прокуратура и СБУ сообщили, что задержали 55-летнего охранника детского сада, который, как утверждает следствие, был завербован российскими спецслужбами через свою знакомую, которая находилась на оккупированной части области и поддерживала РФ.
По версии СБУ, мужчину завербовали в декабре 2023 года, а его знакомая — участница хора храма УПЦ Московского патриархата.
Следствие утверждает, что подозреваемый должен был собирать информацию о местах дислокации и перемещении ВСУ и военной техники на запорожском направлении. Прокуратура сообщила, что по наводке мужчины российские войска обстреляли гражданскую инфраструктуру Степногорска в конце 2023 года. В результате атаки погиб один человек. Кроме того, задержанный, как утверждает СБУ, корректировал ракетные удары армии РФ по гражданской и критической инфраструктуре региона.
Мужчину обвинили в госизмене, совершенной по предварительному сговору группой лиц.
Власти Харьковской области решили эвакуировать 26 сел под Купянском
Власти Харьковской области объявили, что проведут обязательную эвакуацию жителей из Кондрашевской и Куриловской общин в Купянском районе. Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
Власти призвали семьи с детьми эвакуироваться из 26 населенных пунктов, в которых в целом живут 3043 человека, в том числе 279 детей.
„Всех эвакуированных обеспечиваем жильем и поддержкой от международных гуманитарных организаций. Призываем жителей общин ответственно отнестись к собственной жизни и жизни своих детей“, — заявил Синегубов.
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