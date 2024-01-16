ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (691-й день) | Зеленский выступил против заморозки войны в Украине, заявив, что „Путин — хищник, который не может насытиться замороженными продуктами“

Как сообщил губернатор Александр Богомаз, под обстрел попало село Курковичи. Повреждения получили четыре жилых дома и хозяйственная постройка, в результате обстрела также нарушено энергоснабжение. Никто из жителей не пострадал.

Президент не уточнил, кто именно „прыгает без штанов“ и на каких именно „мероприятиях“ это происходит. Он также не пояснил, связаны ли его слова с „почти голой“ вечеринкой, прошедшей в конце декабря в московском клубе „Мутабор“.

„Надо, конечно, обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны СВО. Когда люди решаются на это, когда проходят вот это горнило, возвращаются — очень многие приоритеты жизненные выстраиваются по-другому. Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь там мероприятиях“.

Такое заявление президент России сделал на совещании с главами муниципалитетов российских регионов. Обратить внимание на вернувшихся с войны он призвал в целях „укрепления кадрового потенциала“.

Путин велел „обратить внимание“ на участников войны с Украиной — ведь они не будут „прыгать без штанов на каких-нибудь там мероприятиях“

Об этом пишет издание IS. При этом, по данным газеты, власти Финляндии готовы открыть границу „немедленно“, но только если Россия „прекратит свою гибридную операцию“ с мигрантами — однако пока признаков этого, по мнению финских властей, нет.

Финляндия не будет открывать границу с Россией в феврале

„Давайте найдем какой-то другой метод решения этой проблемы, но если кто-то думает, что мы вложим 50 миллиардов, пришлем сотни новых единиц оружия и что-то решим — то мы ничего не решим, мы просто гарантируем гибель еще 200 тысяч погибших людей, которые находятся там“, — сказал Фицо.

Такое заявление Роберт Фицо сделал после встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном, который ранее наложил вето на выделение этой помощи. Фицо отметил, что война „не имеет военного решения“.

Зеленский выступил против заморозки войны в Украине, заявив, что „Путин — хищник, который не может насытиться замороженными продуктами“

Об этом он заявил во время выступления перед участниками Всемирного Экономического Форума в Давосе.

Власти Польши подписали соглашение с перевозчиками о прекращении протестов на границе с Украиной

По словам министра инфраструктуры Польши Дариуша Климчака, перевозчики согласились приостановить свои протесты до 1 марта. Ожидается, что протесты на границе прекратятся 17 января.

Польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной 6 ноября 2023 года, потребовав отменить льготы, которые ЕС предоставил перевозчикам из Украины вскоре после начала полномасштабной войны.

Брифинг Минобороны РФ

Вооруженные силы РФ отразили 15 атак ВСУ: шесть на купянском направлении возле Синьковки Харьковской области, четыре на краснолиманском направлении возле Червоной Дибровы Луганской области и Ямполовки Донецкой области, пять на донецком в районах населенных пунктов Веселое и Богдановка Донецкой области.

Вооруженные силы РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 112 районах. В частности, возле населенных пунктов Курдюмовка, Владимировка и Новомихайловка Донецкой области, Вербовое и Работино Запорожской области.

Два танка Leopard 2 уничтожены на купянском направлении.

В зоне боевых действий средства ПВО в течение суток сбили 69 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

ФСБ возбудила уголовное дело по статье о государственной измене в отношении студента из Томска, который якобы работал на украинских хакеров

Следователи ФСБ считают, что студент участвовал в атаках на ресурсы администрации Томска и НИИ Томского политехнического университета по заданию хакерской группировки Cyber Anarchy Squad.

По данным „Сибирь. Реалии“, фигуранта дела зовут Сеймур Исрафилов, ему 18 лет. Он поступил в Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники летом 2023 года.