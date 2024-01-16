ФОТО | Таллиннский легкоатлетический холл открыл двери после реновации

Ранее называвшийся Таллиннским спортхоллом спортивный центр после проведения реновации назван в соответствии с основной функцией – теперь комплекс называется Таллиннским легкоатлетическим холлом.

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, обновление легкоатлетического холла вне конкуренции крупнейшая инвестиция, которая была сделана в Таллинне в последние годы для улучшения условий для занятий спортом. „Это важная веха также с учетом того, что в 2025 году Таллинн примет титул Спортивной столицы Европы. Комплекс являлся домашней тренировочной базой для многих из наших профессиональных легкоатлетов, здесь принимали различные крупные соревнования. Современные, качественные условия для тренировок образуют фундамент для наших спортсменов, которые готовятся к выступлениям на Олимпийских играх, поэтому реновация холла была столь необходимой“, - сказал мэр.

Директор Таллиннского спортхолла Юри Дорбек сказал, что построенное в 1996 году здание было очень популярным. „Главными проблемами старого здания были теплоизоляция, полностью амортизированное покрытие дорожек и освещение. В ходе реновации и строительства пристройки здание стало более энергоэффективным, появились новые тренировочные площади и улучшилась функциональность. Пространственная программа холла полностью реорганизована. Например, главный вход теперь расположен со стороны улицы Херне, там, где он был изначально запланирован“, - пояснил Дорбек.

В прошедшем реновацию легкоатлетическом холле приоритетом являются занятия легкой атлетикой – от уровня профессиональных спортсменов до любителей и занимающихся оздоровительным спортом людей. В новом здании сохранилась круговая беговая дорожка длиной 200 метров с четырьмя полосами из тартанового покрытия, площадка для метания диска и толкания ядра, отдельная тренировочная зона для детских групп, тренировочный зал, зоны с трибунами для зрителей, которые вне соревнований могут быть использованы в качестве тренировочных площадок.