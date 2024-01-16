ЭОК наградит серебряного призера чемпионата Европы Селевко пятизначной суммой

На прошлой неделе Селевко завоевал первую в истории Эстонии медаль в фигурном катании, заняв второе место в мужском одиночном катании. Помимо призовых денег в размере 16 000 долларов США, Селевко также получит солидное вознаграждение от ЭОК, который выплатит фигуристу 10 000 евро, а его тренеру Ирине Кононовой - 5 000 евро.

Президент Олимпийского комитета Эстонии Урмас Сыырумаа гордится успехами эстонских спортсменов - всего несколько дней назад конькобежец Мартен Лийв также завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы.

„Год для наших спортсменов начался очень успешно. Александр показал, что у него очень крепкие нервы, и сумел удержать медальную позицию после короткой программы. Поздравляю Александра и его тренера Ирину, которая поддерживала Александра в самые трудные времена. Плод вашего сотрудничества принес нам историческую медаль. Спасибо!“ говорится в пресс-релизе Сыырумаа.

Денежные премии за завоеванные медали в международных соревнованиях определяются в порядке, утвержденном Исполкомом ЭОК. Согласно правилам, денежная премия для спортсмена, завоевавшего серебряную медаль на чемпионате Европы в олимпийских дисциплинах, составляет 10 000 евро, а премия для тренеров спортсменов, завоевавших медали, составляет половину от суммы, выплаченной спортсмену.

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