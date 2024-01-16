На опасном участке Таллиннской окружной дороги снижают максимальную скорость движения

Речь идет о самом загруженном участке Таллиннской окружной дороги. Причина ограничения максимально разрешенной скорости — опасность возникновения пробок по утрам. Из-за того, что пропускная способность кругового перекрестка Юри исчерпала себя, в утренние часы пик на Таллиннской окружной дороге образуется медленно двигающаяся очередь, которая при плохих погодных условиях растягивается более чем на три километра, до развязки Курна.

В нынешних зимних условиях автомобильные очереди повышают опасность наезда сзади. На этом же участке утром в пятницу произошла крупная цепная авария.

Ограничение скорости в 90 км/ч будет действовать до тех пор, пока не заработают электронные дорожные знаки, которые управляют движением, исходя из фактических дорожных условий.

На участке Таллиннской окружной дороги Луйге — Юри электронные дорожные знаки будут введены в эксплуатацию, согласно имеющимся на данный момент планам, в начале февраля, после завершения их интеграции и настройки.

Транспортный департамент просит участников дорожного движения учитывать, что максимально разрешенная скорость движения не является обязательной, она не подходит при движении в метель, гололед и сильном снегопаде.

В прошлую пятницу (12.01) в данном районе окружной дороги произошли несколько аварий, в которые в общей сложности попали 25 автомобилей.

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