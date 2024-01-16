На опасном участке Таллиннской окружной дороги снижают максимальную скорость движения
Транспортный департамент вводит на отрезке Таллиннской окружной дороги от развязки Курна до кругового перекрестка Юри (с 12-го по 15-й километр) максимально разрешенную скорость не более 90 км/ч (ранее — 100 км/ч).
Речь идет о самом загруженном участке Таллиннской окружной дороги. Причина ограничения максимально разрешенной скорости — опасность возникновения пробок по утрам. Из-за того, что пропускная способность кругового перекрестка Юри исчерпала себя, в утренние часы пик на Таллиннской окружной дороге образуется медленно двигающаяся очередь, которая при плохих погодных условиях растягивается более чем на три километра, до развязки Курна.
В нынешних зимних условиях автомобильные очереди повышают опасность наезда сзади. На этом же участке утром в пятницу произошла крупная цепная авария.
Ограничение скорости в 90 км/ч будет действовать до тех пор, пока не заработают электронные дорожные знаки, которые управляют движением, исходя из фактических дорожных условий.
На участке Таллиннской окружной дороги Луйге — Юри электронные дорожные знаки будут введены в эксплуатацию, согласно имеющимся на данный момент планам, в начале февраля, после завершения их интеграции и настройки.
Транспортный департамент просит участников дорожного движения учитывать, что максимально разрешенная скорость движения не является обязательной, она не подходит при движении в метель, гололед и сильном снегопаде.
В прошлую пятницу (12.01) в данном районе окружной дороги произошли несколько аварий, в которые в общей сложности попали 25 автомобилей.
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