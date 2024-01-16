„Флора“ отдала в аренду нападающего молодёжной сборной Эстонии в топ-клуб Греции

Шаповалов, который в конце февраля отмечает свой 21-й день рождения, в прошлом году выступал за „Флору“ и таллиннский „Калев“. Тем не менее, он пробился в высшую лигу Эстонии, защищая цвета таллиннского „Легиона“.

Шаповалов, игравший в молодежной команде немецкого „Фрайбурга“, этой зимой также решил вновь переехать за границу. Выбор пал в пользу ПАОКа, где нападающий изначально включен в список резервной команды греческого клуба, выступающей в Суперлиге Греции 2. После 13 игр резервная команда занимает 8-е место. Если договорённое на шесть месяцев сотрудничество пройдёт гладко, то греки, взявшие нападающего у „Флоры“ в аренду, также смогут выкупить игрока.

„Очень рад возможности проверить себя в сильном зарубежном клубе. Меня очень хорошо и дружелюбно приняли в клубе и команде, город красивый и светит солнце. Надеюсь, все будет хорошо“, - передает слова Александра Шаповалова официальный сайт „Флоры“.

Главный тренер Норберт Хурт добавил: „Александру Шаповалову нужна требовательная и сложная среда, в которой он сможет проявить себя максимально эффективно. Он раньше бывал за границей, поэтому знает, чего ждут от иностранного игрока. Важно принять новый вызов. с непредвзятостью, быть готовым учиться и использовать это по максимуму каждую минуту как на тренировках, так и в играх“.

На счету Шаповалова 75 матчей в высшей лиге и 20 голов. Всего он представлял молодежную сборную Эстонии в 33 играх, в ходе которых забил 16 голов.

ПАОК трижды становился чемпионом Греции, а последний раз это было в 2019 году. В чемпионате Греции сезона 2022/23 они заняли четвертое место. На данный момент, когда в текущем сезоне сыграно 18 матчей, ПАОК занимает первое место в Суперлиге Греции.

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