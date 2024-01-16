ФОТО | В Палдиски обрушилась смотровая площадка - излюбленное место, чтобы наблюдать закаты

Смотритель маяка на полуострове Пакри Андрус Куйва сказал Delfi, что в воскресенье смотровая площадка еще была на месте.

„Думаю, вчера вечером она упала во время сильного шторма. Это было излюбленное место туристов, чтобы наблюдать закаты“, - отмечает Куйва.

По его словам, года 2-3 назад перед смотровой площадкой по требованию мэрии Палдиски была установлена оградительная цепь, поскольку уже тогда была опасность, что под ударами стихии она упадет в море.

Смотритель маяка прислал фотографии рухнувшей в море смотровой площадки, а также еще одну - закат, который можно было наблюдать с этого места.

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