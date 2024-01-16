Скончался десятиборец и тренер Уно Палу

Палу занял четвертое место на Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне, а два года спустя стал серебряным призером чемпионата Европы в Стокгольме. В 1958 году он также стал серебряным призером чемпионата СССР.

В общей сложности он установил 14 рекордов Эстонии.

После успешной спортивной карьеры Палу работал тренером по легкой атлетике.

В прошлом году к его 90-летию вышла книга „Десятиборье и рок-н-ролл. История Уно Палу“, составленная Яаком Валдре.

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