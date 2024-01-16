16.01.2024, 10:20
Скончался десятиборец и тренер Уно Палу
ФОТО: | Ekspress Meedia
Накануне в возрасте 90 лет скончался десятиборец Уно Палу, которого дважды признавали лучшим спортсменом года в Эстонии. Об этом сообщает Rus.ERR.
Палу занял четвертое место на Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне, а два года спустя стал серебряным призером чемпионата Европы в Стокгольме. В 1958 году он также стал серебряным призером чемпионата СССР.
В общей сложности он установил 14 рекордов Эстонии.
После успешной спортивной карьеры Палу работал тренером по легкой атлетике.
В прошлом году к его 90-летию вышла книга „Десятиборье и рок-н-ролл. История Уно Палу“, составленная Яаком Валдре.
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