ФОТО И ВИДЕО | В российском Воронеже из-за атаки дронов пострадал ребенок. Введено чрезвычайное положение

Над Воронежем отразили атаку трех беспилотников. Один дрон попал в квартиру жилого дома, начался пожар, пострадала девочка 2013 года. В городе введен режим ЧС, жители дома эвакуированы и размещены в соседней школе.

Фотографии из квартиры на Тепличной улице в Воронеже, в которую залетели обломки беспилотника. В квартире выгорел балкон, а также выбило окна и балконную дверь. Кроме того, пострадала мебель. В момент взрыва в квартире находились 10-летняя Даша и её мама. Сразу после произошедшего они выбежали из квартиры. Девочка получила раны рук и ног. К счастью, травмы оказались незначительными, пишет телеграм-канал Baza.