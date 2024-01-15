Месси выиграл приз лучшему игроку года The Best от ФИФА

Нападающий „Интер Майами“ и сборной Аргентины получил награду The Best, опередив форвардов Килиана Мбаппе („ПСЖ“, сборная Франции) и Эрлинга Холанда („Манчестер Сити“, сборная Норвегии).

Месси стал игроком года по версии ФИФА в третий раз. Впервые приз The Best он получил в 2019-м, во второй раз – в прошлом году.

Звание лучшей футболистки досталось Айтане Бонмати, которая выиграла с Испанией чемпионат мира и Лигу чемпионов с „Барселоной“.

Пеп Гвардиола, возглавляющий „Манчестер Сити“, признан лучшим тренером года.

Испанский тренер стал обладателем награды The Best после того, как в 2023 году выиграл с „Сити“ Лигу чемпионов, АПЛ и Кубок Англии.

В тройку претендентов на премию ФИФА входили также Лучано Спаллетти („Наполи“ / сборная Италии) и Симоне Индзаги („Интер“).

Звание лучшего тренера года среди женщин досталось Сарине Вигман из Нидерландов, которая тренировала сборную Англии. В финале прошлогоднего чемпионата мира сборная Англии проиграла Испании со счетом 1:0.

FIFPro представила сборную года в рамках церемонии вручения премий The Best.

вратарь: Тибо Куртуа („Реал Мадрид“);

защитники: Кайл Уокер („Манчестер Сити“), Джон Стоунз („Манчестер Сити“), Рубен Диаш („Манчестер Сити“);

полузащитники: Джуд Беллингем („Боруссия“ Дортмунд/“Реал Мадрид“), Кевин де Брюйне („Манчестер Сити“), Бернарду Силва („Манчестер Сити“), Винисиус Жуниор („Реал“);

нападающие: Лионель Месси („ПСЖ“/“Интер Майами“), Эрлинг Холанд („Манчестер Сити“), Килиан Мбаппе („ПСЖ“).

Премия имени Ференца Пушкаша досталась опорнику „Ботафого“ Гильерме Мадруга за то, что он забил „Новоризонтино“ ударом через себя из-за пределов штрафной площади.

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