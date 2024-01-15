Гибель А-50: как ВСУ могли уничтожить российский летающий радар?

По информации „Суспiльне“, Ил-22М находился в районе Стрелкового в Херсонской области, А-50 — в районе Кирилловки в Запорожье. Оба района находятся приблизительно в 130-140 километрах от Керченского моста и приблизительно в 160 километрах от линии фронта.

Залужный опубликовал анимированную карту с траекториями полетов самолетов в этом районе. Согласно карте, самолеты дежурили в северно-западной части моря в районе Приморска.

Судя по словам Юрия Игната, главной целью ВСУ был А-50, а Ил-22М „попал под раздачу“. Возможно, этим объясняется то, что он не был сбит.

Между тем Валерий Залужный, как и официальный телеграм-канал ВС ВСУ, называют это „спецоперацией в Приазовье“. Если это действительно правда и оба самолета были поражены украинцами, то все равно неизвестным остается способ их поражения.

По одной из версий, которая циркулировала в российских соцсетях, Ил-22М мог быть подбит огнем российской ПВО, которая защищает Керченский мост.

Каким образом был уничтожен один самолет и поврежден второй, доподлинно неизвестно.

Российское Минобороны далеко не всегда признает потери, а если признает, то делает это спустя какое-то время. Однако, учитывая тот факт, что фотография второго самолета вскоре оказалась в сети, можно предположить, что, будь у кого-либо доказательства того, что А-50 приземлился, то об этом было бы уже известно.

Таким образом, информация об уничтожении А-50 исходит от официальных украинских источников и неофициально - от российских комментаторов, некоторые из которых имеют отношение к военной авиации.

Тот факт, что экипаж Ил-22М смог посадить его, несмотря на сильные повреждения, подтвердил и спикер ВС ВСУ Юрий Игнат.

При этом украинский военачальник в своем сообщении написал, что Ил-22М был также уничтожен, хотя впоследствии в сети появился снимок самолета после посадки в аэропорту Анапы.

Об уничтожении А-50 вечером 14 января написали сначала украинские, а затем и российские блогеры, а наутро об этом официально сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Российские ЗРК дальнего радиуса, такие как С-400, могли бы поразить цель на таком удалении от моста, но предположить, что операторы спутали Ил-22М — и особенно А-50 — с украинскими самолетами, сложно.

В том случае, если это действительно была операция ВСУ, все равно остается неизвестным средство, которое было использовано для поражения самолетов.

Как сбили?

Сразу же после того, как информация о поражении двух самолетов и вероятной гибели одного появилась в сети, основной версией, которую стали обсуждать украинские комментаторы, был зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Всего у ВСУ есть три батареи Patriot. Однако, как считалось до сих пор, в Украине эти комплексы применяют ракеты семейства PAC-3, поскольку они лучше справляются с баллистическими ракетами, включая „Кинжал“.

Однако радиус действия этой ракеты составляет всего 40 километров, а высота — 20. PAC-2 — более дальняя ракета, которая может перехватывать воздушные цели на высоте до 25 километров и на удалении до 160.

Остальные наземные комплексы иностранного либо советского производства не смогли бы достать самолет на таком расстоянии — дальность их действия меньше, чем расстояние до линии фронта.

Между тем и для ЗРК Patriot с ракетой PAC-2 такая дальность — почти предельная. Поэтому в любом случае ЗРК пришлось бы размещать вблизи линии фронта, подвергая драгоценный комплекс опасности.

Еще одна версия, которую высказывали некоторые комментаторы, заключается в том, что ВС ВСУ могли использовать истребители с авиационными ракетами дальнего радиуса. Однако для истребителей МиГ-29 и Су-27 в ВСУ таких ракет нет, а американские F-16 Украина до сих пор не получила.

Кроме того, полеты истребителей было бы практически невозможно скрыть от самого А-50, а сигнатура F-16 должна быть хорошо известна россиянам — эти самолеты даже прилетали на российский авиасалон в Жуковском. Поэтому в случае, если бы украинцы решили тайно применить такие истребители, об этом, скорее всего, после удара сообщили бы они или россияне.