Дочь Путина зарабатывает сотни миллионов рублей в РФ, утверждает команда Навального

По данным расследователей, в 2019 году Воронцова стала учредителем компании „Номеко“. По описанию на сайте, фирма занимается „внедрением передовых технологий“, „созданием современной системы обучения врачей“, „созданием IT-платформ“. В 2020-м в ней работали шесть человек, которые обеспечили годовую выручку в 840 миллионов рублей. Согласно опубликованным данным о доходах и расходах компании, 600 млн составила ее чистая прибыль, 232 млн из них были выплачены Воронцовой в качестве дивидендов.

В расследовании говорится, что компания „Номеко“ получает финансирование от клиники СОГАЗ, которой владел друг Путина Юрий Ковальчук. Кроме того, Воронцова владеет квартирой в центре Москвы стоимостью 800 млн рублей. „Эндокринологу из Самарской области надо было работать для покупки такой 3030 лет“, - подсчитали авторы расследования.н

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