ВИДЕО | Пламя в пустыне: машина эстонского экипажа на ралли „Дакар“ сгорела дотла

Утром в понедельник, 15 января, команде Rally Raid Эстония Урво Мяннама и Ристо Лепику предстояло выступить на восьмом спецучастке „Дакара“. К сожалению ралли „Дакар“ для эстонского экипажа в этом году закончилось преждевременно, так как утром сгорел их гоночный автомобиль Century Racing CR7. Механики, поехавшие тестировать машину перед стартом, отделались лишь испугом.

Перед стартом механики проверяли машину и проводили тест-драйв недалеко от лагеря „Дакар“. Пламя, вылетевшее из выхлопной системы автомобиля, воспламенило кузов автомобиля, сделанный из карбона, а в этом случае события развиваются очень быстро

„Мы проснулись утром, когда к нам в трейлер зашел главный механик. Он сказал, что с машиной дела плохи. Утром они пошли тестировать машину и из выхлопной трубы сбоку вырвалось большое пламя, которое воспламенило машину. Механики сумели выбраться из машины в последний момент, когда пламя уже проникло в машину с пассажирской стороны. К счастью, механики живы, а машина сгорела дотла. Для нас этот Дакар закончился, из этого пепла мы не выберемся“, - подытожил печальное событие Мяннама.

Смотрите интервью с Урво Мяннама, чтобы увидеть кадры сгоревшего и горящего автомобиля!

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