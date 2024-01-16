У ДК „Ругодив“ в Нарве появился исполняющий обязанности директора. Но конкурс продолжается
В Дом культуры „Ругодив“ в Нарве назначили исполняющего обязанности директора. Им стала Елена Каврус, депутат, член фракции „Нарва“. Конкурс на должность директора продолжается до 31 января, второй по счету. Желающие есть, но пока никто не соответствует требованиям.
Каврус назначили 8 января. RusDelfi узнал, что она успела сделать за неделю и какие у нее ближайшие планы. А также уточнил у Ларисы Дегель, заведующей Отделом культуры Нарвской горуправы, как идут дела с поиском директора.
„Я знакомлюсь с сотрудниками, здесь хорошая сплоченная команда, она мне помогает, - рассказала Елена Каврус. - У меня назначены встречи для дальнейшей работы с теми коллективами, которые сейчас выступают в „Ругодиве“. Есть планы сотрудничать с подобными нам организациями со всей Эстонии - так нам проще будет пропагандировать эстонские музыку и танцы. Уже встретилась с представителями театральных коллективов. Я вижу Дом культуры как один из брендов города“.
В настоящее время Елена Каврус руководит также школой для взрослых в Нарве в таком же статусе - „исполняющий обязанности директора“ (до весны прошлого года она была директором, причина смены статуса - недостаточный уровень эстонского языка - ред.). В школе для взрослых числится 1761 ученик. Это самое большое число учеников среди местных школ. По словам Каврус, когда она пришла работать учителем в 2000 году в вечернюю школу, там было 250 учеников, в 2008 году, когда она стала директором, в школе обучалось 112 учеников. Своим достижением Елена считает проектную деятельность школы. Благодаря ей она смогла привлечь в Нарву около четыреста тысяч евро.
По мнению Отдела культуры, Каврус хорошо выполняет свою работу, даже лучше всех среди образовательных учреждений города, потому что в декабре Елена получила рождественскую премию с формулировкой „за результативную работу“, превосходящую в размере остальные премии работникам сферы образования.
Кроме руководства школой, Елена Каврус является депутатом Нарвского горсобрания, членом совета AS Narva Vesi, членом комиссии по образованию, а также членом комиссии горуправы, которая начнет свою работу на этой неделе, по распределению средств культурно-национальным обществам.
К должности директора ДК „Ругодив“ нарвская горуправа сформулировала следующие требования: степень магистра, как минимум трехлетний опыт руководства муниципальным или государственным учреждением, категория знания эстонского - C1.
За плечами у Елены Каврус три магистратуры: в области педагогики, социальной сферы и по направлению „химия и технология“, которая была на эстонском языке. „Если я останусь работать в ДК „Ругодив“, то готова пойти учиться еще, не останавливаться на достигнутом“, - говорит Каврус.
Сейчас она активно продолжает изучать эстонский язык: на курсах и частным образом.
В Нарве с октября прошлого года ищут человека, который хотел бы работать директором Дома культуры и подходил бы по этим требованиям. По словам Ларисы Дегель, заведующей Отделом культуры, или кандидат не знает государственный язык в нужном объеме, или у него нет степени магистра. В осеннем конкурсе горуправа получила только три заявки. О результатах нового конкурса говорить пока рано.
Лариса Дегель отметила в разговоре с репортером, что мнение некоторых горожан о повышении требований к директору Дворца культуры, ложное. „С 4 августа требования не изменились“, - констатировала Дегель.
Предыдущий директор хотела уйти на пенсию еще 1 сентября. Ее попросили остаться. Но с января Елена Калядина совсем отказалась продолжать руководить ДК „Ругодив“. Что же будет дальше, если не будет найдет по конкурсу новый директор, Дегель сказать не может. „Мы рассчитываем, что в ходе конкурса мы найдем человека, дальше не рассматривали варианты“, - уточнила она.
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