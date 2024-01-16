У ДК „Ругодив“ в Нарве появился исполняющий обязанности директора. Но конкурс продолжается

Каврус назначили 8 января. RusDelfi узнал, что она успела сделать за неделю и какие у нее ближайшие планы. А также уточнил у Ларисы Дегель, заведующей Отделом культуры Нарвской горуправы, как идут дела с поиском директора.

„Я знакомлюсь с сотрудниками, здесь хорошая сплоченная команда, она мне помогает, - рассказала Елена Каврус. - У меня назначены встречи для дальнейшей работы с теми коллективами, которые сейчас выступают в „Ругодиве“. Есть планы сотрудничать с подобными нам организациями со всей Эстонии - так нам проще будет пропагандировать эстонские музыку и танцы. Уже встретилась с представителями театральных коллективов. Я вижу Дом культуры как один из брендов города“.

В настоящее время Елена Каврус руководит также школой для взрослых в Нарве в таком же статусе - „исполняющий обязанности директора“ (до весны прошлого года она была директором, причина смены статуса - недостаточный уровень эстонского языка - ред.). В школе для взрослых числится 1761 ученик. Это самое большое число учеников среди местных школ. По словам Каврус, когда она пришла работать учителем в 2000 году в вечернюю школу, там было 250 учеников, в 2008 году, когда она стала директором, в школе обучалось 112 учеников. Своим достижением Елена считает проектную деятельность школы. Благодаря ей она смогла привлечь в Нарву около четыреста тысяч евро.

По мнению Отдела культуры, Каврус хорошо выполняет свою работу, даже лучше всех среди образовательных учреждений города, потому что в декабре Елена получила рождественскую премию с формулировкой „за результативную работу“, превосходящую в размере остальные премии работникам сферы образования.

Кроме руководства школой, Елена Каврус является депутатом Нарвского горсобрания, членом совета AS Narva Vesi, членом комиссии по образованию, а также членом комиссии горуправы, которая начнет свою работу на этой неделе, по распределению средств культурно-национальным обществам.