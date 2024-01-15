ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (690-й день) | Правительство РФ поддержало законопроект о конфискации имущества у осужденных за „фейки“ об армии

Войска РФ сосредоточили основные усилия на уничтожении украинских объектов инфраструктуры.

Об этом заявил в интервью „РБК — Украина“ замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Речь в том числе идет об объектах оборонно-промышленного комплекса, штабах, системах управления и подразделениях, которые размещаются на линии фронта.

При этом, утверждает Скибицкий, во время обстрелов таких объектов РФ не достигает целей, которые преследует. „То оружие, которое используется Россией, в частности „Кинжалы“, очень неточное. И, к сожалению, от них страдает в основном именно гражданское население“, — сказал он.

Чиновник отметил, что российская сторона продолжает следить за состоянием украинской энергетики, которую массированно обстреливала в 2023 году, но пока не наносит удары по энергетическим объектам.

„Россияне определили наиболее критические объекты, которые могут быть поражены ракетным вооружением, а также беспилотными летательными аппаратами. Противник продолжает регулярно осуществлять космическую съемку наших энергетических объектов для того, чтобы по возможности и если это будет им необходимо, наносить такие удары. Потому угроза нашей энергетической системе сохраняется“, — заявил Скибицкий.

В НАТО сообщили, что документ, на который ссылается Bild в своей публикации о возможном сценарии войны между Россией и странами альянса, — это сценарий предстоящих учений.

Статью немецкого таблоида прокомментировал директор Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Янис Сартс.

Bild получил сценарий обучения, который всегда представляет собой воображаемую ситуацию для проверки военных возможностей в той или иной области. Раньше сценарии были полностью вымышленными, с несуществующими странами и географическими районами. Теперь же более применимы существующие страны и география.

Это не секретный анализ разведки, предсказывающий развитие ситуации!

В Финляндии предложили ввести полный запрет на сделки с недвижимостью для россиян.