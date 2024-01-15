ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (690-й день) | Правительство РФ поддержало законопроект о конфискации имущества у осужденных за „фейки“ об армии
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Войска РФ сосредоточили основные усилия на уничтожении украинских объектов инфраструктуры.
Об этом заявил в интервью „РБК — Украина“ замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
Речь в том числе идет об объектах оборонно-промышленного комплекса, штабах, системах управления и подразделениях, которые размещаются на линии фронта.
При этом, утверждает Скибицкий, во время обстрелов таких объектов РФ не достигает целей, которые преследует. „То оружие, которое используется Россией, в частности „Кинжалы“, очень неточное. И, к сожалению, от них страдает в основном именно гражданское население“, — сказал он.
Чиновник отметил, что российская сторона продолжает следить за состоянием украинской энергетики, которую массированно обстреливала в 2023 году, но пока не наносит удары по энергетическим объектам.
„Россияне определили наиболее критические объекты, которые могут быть поражены ракетным вооружением, а также беспилотными летательными аппаратами. Противник продолжает регулярно осуществлять космическую съемку наших энергетических объектов для того, чтобы по возможности и если это будет им необходимо, наносить такие удары. Потому угроза нашей энергетической системе сохраняется“, — заявил Скибицкий.
В НАТО сообщили, что документ, на который ссылается Bild в своей публикации о возможном сценарии войны между Россией и странами альянса, — это сценарий предстоящих учений.
Статью немецкого таблоида прокомментировал директор Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Янис Сартс.
Bild получил сценарий обучения, который всегда представляет собой воображаемую ситуацию для проверки военных возможностей в той или иной области. Раньше сценарии были полностью вымышленными, с несуществующими странами и географическими районами. Теперь же более применимы существующие страны и география.
Это не секретный анализ разведки, предсказывающий развитие ситуации!
В Финляндии предложили ввести полный запрет на сделки с недвижимостью для россиян.
С соответствующей инициативой выступил министр обороны страны Антти Хяккянен в беседе с изданием Uutissuomalainen.Чиновник допустил, что ограничения могут коснуться условий аренды и проверки подноготной уже проведенных сделок с недвижимостью. Глава оборонного ведомства уверен, что решение может быть принято уже весной.
Владимир Зеленский приехал в Швейцарию.
Президент Украины рассказал, что в ходе рабочего визита встретится с лидерами страны и примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Благодарю [Швейцарию] за принципиальную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Верю, что участие Швейцарии в „формуле мира“ и ее соответствующий опыт помогут приблизить справедливый мир на основе нашего видения.
Также буду говорить о возвращении похищенных детей, санкциях и поиске механизмов для использования замороженных российских активов, сотрудничестве по гуманитарному разминированию, финансовой поддержке и восстановлению Украины.
В Давосе проведу важные двусторонние встречи с представителями ЕС и НАТО, чтобы поддержать динамику нашей евроатлантической интеграции, а также с лидерами государств и крупных бизнесов, чтобы усилить оборонную и экономическую устойчивость Украины.
Польша согласна разместить немецкие войска на своей территории, заявил заместитель главы МИД Польши Анджей Шейна в интервью изданию Rzeczpospolita.
В ходе беседы журналисты напомнили, что сразу после начала полномасштабного российского вторжения в Украину Германия предлагала Польше усилить восточный фланг НАТО и разместить войска в стране. Однако в Варшаве тогда отказали.
„У меня другое мнение на этот счет. Когда за нашей восточной границей идет война, любая помощь и сотрудничество со стороны наших союзников очень приветствуются. Так что если немцы хотят укрепить восточный фланг НАТО в Польше, как они это сделали в Литве, то herzlich willkommen!“ — сказал Шейна.
Курганский областной суд приговорил 20-летнего студента к пяти годам колонии по обвинению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.
Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по региону.
Как отмечает „Медиазона“, студента Максима Харитонова признали виновным в „сотрудничестве на конфиденциальной основе“ с иностранной организацией (статья 275.1 УК). Приговор вынесли еще 16 ноября 2023 года — примерно через месяц после того, как ФСБ отчиталась о задержании Харитонова.
По версии обвинения, в марте студент связался с представителями неназванной украинской организации, запрещенной в России, и получил от них „инструкции по осуществлению диверсионной и подрывной работы“. Представители этой организации, как утверждается, просили Харитонова распространять „проукраинские материалы“ и собирать адреса воинских частей, военкоматов, подразделений ФСБ, МВД и Росгвардии.
Залужный заявил, что ВСУ уничтожили российские самолеты А-50 и Ил-22.
„Военные Воздушных Сил ВСУ уничтожили вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22. Благодарю Воздушные Силы за прекрасно спланированную и проведенную операцию в Приазовье!“ — написал главнокомандующий ВСУ в своем телеграм-канале.
Ранее о том, что ВСУ сбили над Азовским морем российский самолет-разведчик А-50 и подбили Ил-22, сообщали источники украинских СМИ. В Минобороны РФ эти сообщения не комментировали.
Представитель Кремля также прокомментировал обсуждение украинской „формулы мира“ на встрече советников по национальной безопасности, которая прошла в Давосе 14 января.
По словам Пескова, такие обсуждения без России возможны, но лишены перспективы. Представителя РФ, как сообщалось, на встречу не пригласили.
Кроме того, пресс-секретарь РФ заявил, что встреча в Давосе по „формуле мира“ — это разговор ради разговора, и он не может быть направлен на достижение результата.
Как отмечал Bloomberg, встреча советников по национальной безопасности 14 января завершилась без четкого плана мирного урегулирования войны в Украине. 15 января, как ожидается, президент Украины Владимир Зеленский примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Ежедневно в ряды вооруженных сил РФ приходят около 1000 — 1100 человек, рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью „РБК — Украина“.
По его словам, таким образом за счет мобилизованных и контрактников идет восполнение потери армии России. „Это идет и на восполнение потерь, и на формирование резервных полков. Но это нельзя назвать скрытой мобилизацией. Давайте так: у них идет мобилизация. Просто это не проводится так массово, как в октябре-декабре 2022 года“, — заявил представитель ГУР.
Скибцкий считает, что у россиян есть мотивация идти в армию — это деньги:
Это заработная плата, особенно в кризисных регионах, где либо низкие зарплаты, либо вообще нет рабочих мест. Российские военнопленные откровенно признаются, что ушли в армию, потому что там платят, а у него „ипотека, семья и так далее“. И этот мотив на сегодняшний день является основным для тех людей, которые добровольно идут на мобилизацию, подписывают контракты и воюют.
Правительство РФ поддержало законопроект о конфискации имущества у осужденных за „фейки“ об армии.
Законопроект был внесен единороссами Ириной Яровой, Василием Пискаревым и Еленой Ямпольской. Документ предлагает расширить статью 104.1 УК РФ о конфискации имущества, пишет „Медуза“.
Конфисковывать имущество у приговоренных по статье о „фейках“ об армии (207.3 УК РФ) предполагается, если это деяние было совершено из корыстных побуждений. Также в список приговоров, предусматривающих конфискацию, предлагается добавить статью о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК РФ).
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