На свободу может выйти „убийца с битой“ - тюрьма и прокуратура поддержали УДО

„Постановление по ходатайству будет вынесено 23 января“, - сообщили Rus.ERR в пресс-службе суда.

По информации Rus.ERR, и тюрьма, и прокуратура поддержали УДО Баюка с последующим применением к нему электронного наблюдения.

В 2020 году судебная система Эстонии Вячеславу Баюку в УДО отказала.

Вячеслав Баюк был осужден Харьюским уездным судом 21 марта 2011 года. Приговор заключенного истекает 22 августа 2030 года.

23 ноября 2009 года Вячеслав Баюк в окрестностях пруда Шнелли в Таллинне напал на двух женщин и избил их битой, после чего сбежал с места преступления. Одна из пострадавших, 34-летняя женщина, скончалась несколькими днями позже в больнице от полученных травм.

Кроме того, Баюка обвиняли в изнасиловании и управлении автомобилем в нетрезвом виде.

Как писал ранее Delfi, в марте 2011 года Харьюский уездный суд признал Вячеслава Баюка виновным и приговорил к 20 годам тюремного заключения.

Суд решил, что Баюк убил Кристу Одакиви именно жестоким и мучительным способом. „Суд все же не согласен с утверждением обвиняемого, что он ударил три раза, лишь один случайно — по голове. Что при избиении жертва продолжительное время чувствовала сильную боль и страдала, доказывает то, что, когда приехала скорая, Одакиви еще была в сознании“, — заключила судья Айме Ивансон.

В эпизоде с Викторией Пруули он счел, что Баюк совершил именно попытку убийства, а убить помешали свидетели. Хотя, по заключению эксперта, травмы Пруули не были опасны для жизни, суд нашел, что при квалификации преступления это значения не имеет.

Как отметила Ивансон, суд не мог не учесть смягчающих вину обстоятельств, которыми являются раскаяние Баюка в убийстве одной женщины и нападении на другую, а также то, что он попросил за эти преступления прощения у родственников жертв. Отсюда приговор — не 20 лет, как требовал прокурор, а 18 лет тюремного заключения.