За рубежом
15.01.2024, 15:24

В Израиле преступник напал на людей с ножом, а потом угнал машину и врезался в пешеходов. Ранены 19 человек

 
Сотрудники израильских сил безопасности в центральном городе Раанана
Сотрудники израильских сил безопасности в центральном городе Раанана
ФОТО: JACK GUEZ | AFP

В городе Раанан в центральной части Израиля в результате нападения с ножом на прохожих и наезда на пешеходов пострадали как минимум 19 человек, пишет Meduza со ссылкой на Haaretz.

Один из очевидцев произошедшего сообщил, что вооруженный ножом преступник ранил трех человек, затем угнал автомобиль и совершил наезд на пешеходов.

Полиция Израиля, в свою очередь, сообщила, что нападавший последовательно угнал три автомобиля. Нападавший — палестинец из Хеврона — задержан, полиция выясняет, были ли у него политические мотивы.

Армия обороны Израиля с 7 октября 2023 года проводит операцию против боевиков ХАМАС в секторе Газа. Она была начата после того, как террористы напали на Израиль, убив 1200 человек и взяв в заложники еще 240. ЦАХАЛ нанес массированные удары по сектору Газа, а затем израильские военные приступили к наземной операции.

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