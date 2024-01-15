15.01.2024, 15:24
В Израиле преступник напал на людей с ножом, а потом угнал машину и врезался в пешеходов. Ранены 19 человек
ФОТО: | AFP
В городе Раанан в центральной части Израиля в результате нападения с ножом на прохожих и наезда на пешеходов пострадали как минимум 19 человек, пишет Meduza со ссылкой на Haaretz.
Один из очевидцев произошедшего сообщил, что вооруженный ножом преступник ранил трех человек, затем угнал автомобиль и совершил наезд на пешеходов.
Полиция Израиля, в свою очередь, сообщила, что нападавший последовательно угнал три автомобиля. Нападавший — палестинец из Хеврона — задержан, полиция выясняет, были ли у него политические мотивы.
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