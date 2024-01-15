В Израиле преступник напал на людей с ножом, а потом угнал машину и врезался в пешеходов. Ранены 19 человек

Армия обороны Израиля с 7 октября 2023 года проводит операцию против боевиков ХАМАС в секторе Газа. Она была начата после того, как террористы напали на Израиль, убив 1200 человек и взяв в заложники еще 240. ЦАХАЛ нанес массированные удары по сектору Газа, а затем израильские военные приступили к наземной операции.