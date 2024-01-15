Израильский футболист задержан в Турции за поддержку операции в Газе

14 января „Антальяспор“ на своем поле сыграл вничью с „Трабзонспором“ в матче 20‑го тура турецкой Суперлиги — 1:1. Йехезкель сравнял счет на 68‑й минуте и во время празднования забитого мяча указал на повязку на запястье с надписью „100 дней. 7.10“, подразумевая сотый день столкновений в секторе Газа и поддержку военной операции Израиля, сообщает Sportmail.

После матча футболист был задержан полицией по обвинению в „публичном разжигании вражды и ненависти“.

„Главная прокуратура Антальи начала судебное разбирательство в отношении израильского футболиста Сагива Йехезкеля из-за его безответственных действий в поддержку резни, совершенной Израилем в секторе Газа“, — сообщил в соцсетях министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.

Сам игрок отрицает обвинения. По его словам, жест связан со стремлением остановить кровопролитие.

„Я не делал ничего провокационного. Я считаю, что война должна закончиться сейчас, поэтому показал этот жест. Я не имею никакого отношения к политике и никогда не предпринимал никаких политических акций в Турции с начала конфликта в Газе“, — цитирует Ynet заявление футболиста, сделанное им на допросе в прокуратуре.

28-летний игрок сборной Израиля Сагив Йехезкель перешел в „Антальяспор“ в сентябре 2023 года из клуба „Хапоэль“ (Беэр-Шева). За турецкий клуб полузащитник провел 13 матчей в национальном чемпионате, забил 6 мячей.

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