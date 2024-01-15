ФОТО и ВИДЕО | Серебряный призер чемпионата Европы по фигурному катанию Александр Селевко вернулся домой

Александр Селевко завоевал серебряную медаль чемпионата Европы по фигурному катанию - 2024, а также две малых бронзы за свои программы. Он стал первым. Никому из эстонских фигуристов еще не удавалось получить медаль на ЧЕ по фигурному катанию.

Победу в мужском одиночном катании одержал Адам Сяо Хим Фа из Франции с результатом 276.17 баллов. Вторым стал Александр Селевко — 256.99 баллов. Третье место у Маттео Риццо (Италия) – 250,87 балла.

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