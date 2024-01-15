Этап КМ: Кристьян Ильвес финишировал в шестерке лучших, Цахкна заработал очки
В воскресенье лучшего результата среди представителей Эстонии добился Кристьян Ильвес, занявший шестое место на этапе КМ в Оберстдорфе.
В воскресенье состоялся этап Кубка мира по лыжному двоеборью в немецком Оберстдорфе. Кристьян Ильвес, занимавший седьмое место после прыжков с трамплина, финишировал шестым в лыжной гонке на 7,5 км.
После соревнований по прыжкам с трамплина лидировал норвежец Ярл Магнус Рийбер, который прыгнул на 112,5 метра. Ильвес прыгнул на 102 метра и занимал седьмое место.
Рийберу удалось удержать первое место и после лыжной гонки, опередив австрийца Штефана Реттенеггера на 2,2 секунды. В итоге Ильвес боролся за 5-7 места. а фотофиниш позволил ему занять шестое место, уступив победителю 17,4 секунды.
Результаты:
В общем зачете КМ по лыжному двоеборью Ильвес занимает восьмое место, набрав 446 очков. При этом от пятого места эстонский двоеборец отстаёт всего на пять очков.
Гонками преследования биатлонисты завершили пятый этап КМ в немецком Рупольдинге. На женской дистанции 10 км Туули Томингас опустилась на семь позиций и финишировала на 55-м месте. Томингас пришлось преодолеть шесть штрафных кругов. Регина Эрмитс сменила 58-ю позицию на 56-ю, совершив четыре промаха.
Ингрид Ланмарк Тандреволд из Норвегии, выигравшая пятничный спринт, лидировала на протяжении большей части гонки, но уступила Лизе Виттоцци из Италии, которая одержала свой пятую победу в карьере. Юни Арнеклейв из Норвегии финишировала третьей. Тандреволд уступила Виттоцци 0,7 секунды, а Арнеклейв - 9,1 секунды.
Тандреволд стала лидером общего зачета Кубка мира по биатлону с 666 очками. Жюстин Брезаз-Буше, которая стала седьмой, опустилась на второе место с 657 очками, Виттоцци - третья с 606. Томингас продолжает идти на 21-м месте с 163 очками.
В мужской гонке преследования на 12,5 км триумфатором стал норвежец Йоханнес Дале-Шевдал, стартовавший с пятой позиции. Он опередил победителя субботнего спринта Ветле Шостада Кристиансена на 1,7 секунды, а Йоханнес Бё - на 2,4 секунды.
Рене Цахкна, несмотря на три штрафных круга, поднялся на 13 мест и финишировал 39-м (+2.39). Его два очка этапа КМ также остались единственными для эстонской сборной в Рупольдинге. Кристо Сиймер также проехал три штрафных круга и финишировал 48-м (+3.30).
Прыгуны с трамплина начали польский этап КМ с трамплина в Висла. Артти Айгро, занявший 20-е место в квалификации, завершил первый раунд основных соревнований на 30-м месте. Он прыгнул на 119,5 метра и набрал 105,8 балла. Во втором раунде, где условия были лучше, он прыгнул на 125,5 метра и набрал 112,5 очков. В сумме 218,3 очка позволили Айгро занять 27-е место, что является его третьим лучшим результатом в текущем сезоне КМ.
Этап в Висле выиграл японец Рёю Кобаяси, который занял четвертое место в первом раунде, а во втором прыгнул на 139,5 метра. Вторым стал австриец Штефан Крафт, третьим - немец Андреас Веллингер.
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