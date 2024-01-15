Этап КМ: Кристьян Ильвес финишировал в шестерке лучших, Цахкна заработал очки

В воскресенье состоялся этап Кубка мира по лыжному двоеборью в немецком Оберстдорфе. Кристьян Ильвес, занимавший седьмое место после прыжков с трамплина, финишировал шестым в лыжной гонке на 7,5 км.

После соревнований по прыжкам с трамплина лидировал норвежец Ярл Магнус Рийбер, который прыгнул на 112,5 метра. Ильвес прыгнул на 102 метра и занимал седьмое место.

Рийберу удалось удержать первое место и после лыжной гонки, опередив австрийца Штефана Реттенеггера на 2,2 секунды. В итоге Ильвес боролся за 5-7 места. а фотофиниш позволил ему занять шестое место, уступив победителю 17,4 секунды.

Результаты:

В общем зачете КМ по лыжному двоеборью Ильвес занимает восьмое место, набрав 446 очков. При этом от пятого места эстонский двоеборец отстаёт всего на пять очков.

Гонками преследования биатлонисты завершили пятый этап КМ в немецком Рупольдинге. На женской дистанции 10 км Туули Томингас опустилась на семь позиций и финишировала на 55-м месте. Томингас пришлось преодолеть шесть штрафных кругов. Регина Эрмитс сменила 58-ю позицию на 56-ю, совершив четыре промаха.

Ингрид Ланмарк Тандреволд из Норвегии, выигравшая пятничный спринт, лидировала на протяжении большей части гонки, но уступила Лизе Виттоцци из Италии, которая одержала свой пятую победу в карьере. Юни Арнеклейв из Норвегии финишировала третьей. Тандреволд уступила Виттоцци 0,7 секунды, а Арнеклейв - 9,1 секунды.

Тандреволд стала лидером общего зачета Кубка мира по биатлону с 666 очками. Жюстин Брезаз-Буше, которая стала седьмой, опустилась на второе место с 657 очками, Виттоцци - третья с 606. Томингас продолжает идти на 21-м месте с 163 очками.

В мужской гонке преследования на 12,5 км триумфатором стал норвежец Йоханнес Дале-Шевдал, стартовавший с пятой позиции. Он опередил победителя субботнего спринта Ветле Шостада Кристиансена на 1,7 секунды, а Йоханнес Бё - на 2,4 секунды.