ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (690-й день) | Губернатор Санкт-Петербурга объяснил войну наличием в Украине гендерно нейтральных туалетов
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
В Давосе проходит четвертый мирный саммит по Украине
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал, что на встрече предстоит проработать еще пять пунктов „формулы мира“: вывод русских войск, восстановление справедливости, экологическая безопасность, недопущение эскалации и повторения войны, подтверждение окончания войны. На предыдущей встрече в подобном формате на Мальте обсуждались такие пункты, как обеспечение ядерной безопасности, продовольственной и энергетической безопасности, освобождение заключенных и депортированных, восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины.
В Волчанске Харьковской области авиабомбы уничтожили ангары с зерном
Об этом сообщил глава Следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов. По его словам, разрушения нанесли две российские управляемые авиабомбы, которые разрушили зернохранилище и здание для обработки зерна. Жертв при атаке нет, о пострадавших не сообщается.
Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что страна не будет высылать военнообязанных украинцев
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью Kyiv Independent подтвердила, что наша страна не будет предпринимать никаких мер против украинских беженцев, которые получили защиту по правилам Европейского союза и законно находятся в Эстонии. Украинские власти сами должны найти способы убедить своих граждан вернуться на родину и работать на дело победы.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный побывал на позициях ВСУ в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях
Залужный рассказал, что встречался с командующими бригад, которые выполняют задачи в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях. Вместе с начальником Генштаба Сергеем Шапталой он провел на позициях ВСУ несколько дней.
Беспилотники атаковали поселок в Курской области России, пострадал один человек
О том, что поселок Тёткино подвергся атаке беспилотников, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
„К сожалению, есть пострадавший. У него осколочное ранение средней степени тяжести, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь“, — написано в его телеграм-канале.
По данным губернатора, в двух домовладениях выбиты окна.
К началу третьего года войны Украине приходится вести борьбу не только за позиции на фронте, но и за привлечение внимания союзников, пишет The Wall Street Journal.
Среди факторов, которые отвлекают внимание западных стран от войны в Украине, издание называет новую войну на Ближнем Востоке, а также отсутствие громких успехов в летнем контрнаступлении, пишет „Медуза“.
Бывший владелец „Техносилы“ Михаил Кокорич отказался от российского гражданства из-за несогласия с вторжением России в Украину
Он написал об этом на своей странице в LinkedIn. Внимание на его пост обратил Forbes.
Кокорич пишет, что „сознательно и официально“ отказался от российского гражданства, „прекратив свою формальную и единственную связь со страной“. „По состоянию на февраль 2022 года это было сознательное решение, вызванное моим фундаментальным несогласием с вторжением России в Украину и политикой правительства Путина“, — говорится в его сообщении.
Бывший мэр Владивостока все-таки покинул колонию, чтобы поехать на войну в Украину
Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк, приговоренный к 12 годам колонии по делу о коррупции, не будет отбывать наказание, поскольку заключил контракт с Минобороны „и будет направлен в зону проведения специальной военной операции“, сообщает „Коммерсант“ со ссылкой на адвоката экс-чиновника Александра Китаева.
Россию необходимо подключить к обсуждению украинской „формулы мира“, заявил глава МИД Швейцарии
Глава внешнеполитического ведомства Швейцарии Иньяцио Кассис на мирном саммите по Украине в Давосе заявил, что Россия обязательно будет подключена в будущем к дискуссиям о „формуле мира“.
„Нам нужно будет найти способ включить Россию в этот [мирный] процесс. Мира не будет, если Россия не скажет свое слово. Но это не значит, что мы должны просто сидеть и ждать, пока Россия что-то сделает — совсем наоборот. Каждую минуту, пока мы ждем, десятки мирных жителей в Украине погибают или получают ранения. Мы не имеем права просто ждать“, — добавил он.
Губернатор Беглов заявил, что в украинских школах якобы есть гендерно нейтральные туалеты. И поэтому российским военным „не нужно объяснять, какие ценности мы отстаиваем“
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов считает, что российские военнослужащие хорошо понимают, за что воюют, потому что видели в украинских школах гендерно нейтральные туалеты. Об этом написал в своем телеграм-канале после встречи с ранеными военными в госпитале.
„Те, кто с автоматом в руках прошёл украинизированную версию Донбасса, хорошо понимают, за что мы воюем. Этим ребятам, которые видели в школах туалеты, где вместо двух помещений — для девочек и для мальчиков, три помещения — для девочек, мальчиков и гендерно нейтральных, не нужно объяснять, какие ценности мы отстаиваем“, — заявил Беглов.
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