ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (690-й день) | Губернатор Санкт-Петербурга объяснил войну наличием в Украине гендерно нейтральных туалетов

„К сожалению, есть пострадавший. У него осколочное ранение средней степени тяжести, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь“, — написано в его телеграм-канале.

О том, что поселок Тёткино подвергся атаке беспилотников, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Беспилотники атаковали поселок в Курской области России, пострадал один человек

Залужный рассказал, что встречался с командующими бригад, которые выполняют задачи в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях. Вместе с начальником Генштаба Сергеем Шапталой он провел на позициях ВСУ несколько дней.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный побывал на позициях ВСУ в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью Kyiv Independent подтвердила, что наша страна не будет предпринимать никаких мер против украинских беженцев, которые получили защиту по правилам Европейского союза и законно находятся в Эстонии. Украинские власти сами должны найти способы убедить своих граждан вернуться на родину и работать на дело победы.

Премьер Эстонии Кая Каллас заявила , что страна не будет высылать военнообязанных украинцев

Об этом сообщил глава Следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов. По его словам, разрушения нанесли две российские управляемые авиабомбы, которые разрушили зернохранилище и здание для обработки зерна. Жертв при атаке нет, о пострадавших не сообщается.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал, что на встрече предстоит проработать еще пять пунктов „формулы мира“: вывод русских войск, восстановление справедливости, экологическая безопасность, недопущение эскалации и повторения войны, подтверждение окончания войны. На предыдущей встрече в подобном формате на Мальте обсуждались такие пункты, как обеспечение ядерной безопасности, продовольственной и энергетической безопасности, освобождение заключенных и депортированных, восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины.

В Давосе проходит четвертый мирный саммит по Украине

По данным губернатора, в двух домовладениях выбиты окна.

К началу третьего года войны Украине приходится вести борьбу не только за позиции на фронте, но и за привлечение внимания союзников, пишет The Wall Street Journal.

Среди факторов, которые отвлекают внимание западных стран от войны в Украине, издание называет новую войну на Ближнем Востоке, а также отсутствие громких успехов в летнем контрнаступлении, пишет „Медуза“.

Бывший владелец „Техносилы“ Михаил Кокорич отказался от российского гражданства из-за несогласия с вторжением России в Украину

Он написал об этом на своей странице в LinkedIn. Внимание на его пост обратил Forbes.

Кокорич пишет, что „сознательно и официально“ отказался от российского гражданства, „прекратив свою формальную и единственную связь со страной“. „По состоянию на февраль 2022 года это было сознательное решение, вызванное моим фундаментальным несогласием с вторжением России в Украину и политикой правительства Путина“, — говорится в его сообщении.

Бывший мэр Владивостока все-таки покинул колонию, чтобы поехать на войну в Украину

Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк, приговоренный к 12 годам колонии по делу о коррупции, не будет отбывать наказание, поскольку заключил контракт с Минобороны „и будет направлен в зону проведения специальной военной операции“, сообщает „Коммерсант“ со ссылкой на адвоката экс-чиновника Александра Китаева.

Россию необходимо подключить к обсуждению украинской „формулы мира“, заявил глава МИД Швейцарии

Глава внешнеполитического ведомства Швейцарии Иньяцио Кассис на мирном саммите по Украине в Давосе заявил, что Россия обязательно будет подключена в будущем к дискуссиям о „формуле мира“.