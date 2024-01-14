Жуткий пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге: Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело

Также Бастрыкин потребовал представить доклад об установленных обстоятельствах произошедшего.

В Санкт-Петербурге утром 13 января загорелся склад компании Wildberries. Площадь огня за несколько часов достигла 70 тысяч квадратных метров. В ликвидации пожара участвуют 270 человек и 57 единиц техники. Пожару присвоили максимальный, пятый, уровень сложности.

По предварительным данным, в момент возгорания на складе находилось около 1000 человек.

В оперативных службах назвали возможной причиной неисправную проводку. В МЧС также проверяют версию о поджоге. По информации Wildberries, в результате никто не пострадал.

В Госстройнадзоре изданию 78.ru сообщили, что здание склада так и не было введено официально в эксплуатацию и фактически работало незаконно.

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