Футболист сборной Эстонии близок к переходу в польский клуб

Хотя Кууск подписал контракт с венгерским клубом „Уйпешт“ на 3,5 года в прошлом сезоне, в последнее время он не получал много игрового времени в высшем дивизионе чемпионата Венгрии. Кууск сыграл лишь в одном матче, когда в августе вышел на замену в игре против клуба „Залаэгерсег“.

Польский клуб „Катовице“ сообщил, что Куске должен пройти медосмотр и, если он его пройдет, то с игроком будет подписан контракт.

Клуб „Катовице“ занимает 11-е место в польской первой лиге с семи очковым отставанием от зоны плей-офф. Сезон в Польше для „Катовице“ возобновится 17 февраля, когда они сыграют дома с клубом „Мотор“.

Турнирная таблица:

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