Все выше и выше. Достижения Эстонии в 2023 году и почетные места в рейтингах

Через 4 дня, 10 декабря, Энели завоевала серебряную медаль на дистанции 50 метров брассом. Ефимова показала на этой дистанции результат в 29,12 секунды, а чемпионкой стала итальянка Бенедетта Пилато, опередившая нашу спортсменку на 0,26 секунды.

6 декабря Энели Ефимова выиграла золотую медаль на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Румынии. Дистанцию 100 метров она проплыла за 1.03,21. Это первый в эстонской истории плавания титул чемпиона Европы.

30 июля Энели заняла восьмое место в финальном заплыве на 50 метров брассом среди женщин на чемпионате мира по плаванию в Японии.

Очень удачным 2023 год был для эстонской пловчихи Энели Ефимовой и, соответственно, для всего эстонского плавания.

На чемпионате мира по легкой атлетике, который проходил в августе в Будапеште, все три эстонских десятиборца установили личные рекорды и вошли в десятку сильнейших. Карел Тилга занял 4‑е место, Янек Ыйглане – 6‑е, а Йоханнес Эрм – 9‑е.

В июле на чемпионате мира по спортивному ориентированию среди юниоров, который проходил в Румынии, эстонский спортсмен Юрген Йоонас выиграл бронзовую медаль в спринте.

Впечатляюще в 2023 году выглядят спортивные достижения Эстонии. Вот некоторые из них.

В 2023 году эстонский документальный фильм „Сестринство бани по-черному“ (эст. Savvusanna sõsarad) режиссера Анны Хинтс получил „европейский Оскар“. Вручение престижной награды Европейской киноакадемии (European Film Awards) состоялось в Берлине 9 декабря. Также картина получила награду за лучшую режиссуру.

Чиновники отмечают, что у Эстонии есть все, чтобы быть выбранной „цифровыми кочевниками“, и сегодня страна действительно входит в десятку стран, очень любимых специалистами-фрилансерами. В 2023 году Эстония заняла 7‑е место в топе лучших европейских стран для людей, которые работают дистанционно. Эксперты сравнили стоимость жизни, скорость интернета, количество людей на удаленке, условия выдачи виз и другие параметры, после чего назвали самых-самых. Кроме Эстонии в десятку вошли Норвегия, Германия, Венгрия, Испания, Португалия, Румыния, Дания, Финляндия, а также Латвия и Италия, которые поделили 10‑ю строчку.

„Это единственный в мире пакет бизнес-услуг, предлагаемый для нерезидентов на государственном уровне, состоящий на 100% из цифрового пользовательского маршрута и имеющий полностью трансграничный характер. Программа помогла открыть эстонское экономическое пространство для иностранного опыта и капитала, но потенциал для новых предприятий, бизнес-идей и инвестиций по-прежнему огромен. Э‑резидентство – это история успеха Эстонии“, – сказала Сярав.

Доходы от э‑резидентства, которому 1 декабря исполнилось 9 лет, в совокупности превысили 200 миллионов евро. Программа приносит государству также косвенные доходы благодаря репутационной выгоде Эстонии, росту числа эстонских компаний, обслуживающих э‑резидентов, и инвестициям. По словам вице-канцлера по экономике и инновациям Сандры Сярав, э‑резидентство является одним из сильнейших национальных брендов в мире. Он обогащает экономическое пространство Эстонии и укрепляет имидж страны как одного из ведущих цифровых обществ мира.

Также 10 декабря состоялось еще одно победное для Эстонии соревнование: эстонская лучница Лизель Яэтма завоевала серебряную медаль на соревнованиях по стрельбе из лука в закрытых помещениях, которые проходили Берлине.

10 декабря вообще оказался „урожайным“ на медали днем для эстонских спортсменов. В этот же день наши шпажистки выиграли в Ванкувере этап Кубка мира по фехтованию: в финале Нелли Дифферт, Юлия Беляева, Кристина Кууск и Ирина Эмбрих обыграли команду США со счетом 36:32. После этой победы сборная Эстонии поднялась в мировом рейтинге с 11‑го места на 7‑е.

В декабре 2023‑го Эстония была признана одним из самых быстрорастущих технологических центров. Согласно „Глобальному отчету об экосистеме стартапов за 2023 год“, Эстония находится на 10‑м месте в рейтинге наиболее благоприятных экосистем для стартапов в мире. Не-

Также в 2023 году Эстония в 10‑й раз лидировала в рейтинге международной конкурентоспособности стран. Данный индекс рассматривает более 40 параметров налоговой политики, которые охватывают не только уровень налоговых ставок, но и структуру налогообложения. Индекс анализирует корпоративные налоги, налоги на доходы физических лиц, на потребление, на имущество, режим налогообложения полученных за границей доходов.

Глобальный инновационный индекс (Global Innovation Index – GII) составляется под руководством Всемирной организации интеллектуальной собственности ООН (WIPO) на основе различных показателей, которые используются для оценки политической, институциональной и деловой среды стран, а также состояния образования и науки. В 2023 году в Глобальном инновационном индексе Эстония заняла высокое 16‑е место.

В последние несколько лет Эстония регулярно занимает верхние строчки в международных исследованиях, оценивающих качество жизни и свободы. Так, в рейтинге свободы прессы – 2023 страна заняла 8‑е место из 180, в рейтинге экономических свобод – 6‑е место в мире, а в мировом Индексе свободы человека Эстония по уровню свобод заняла 3‑е место среди 165 стран, уступив лишь Швейцарии и Новой Зеландии.

Согласно отчету Базельского Индекса противодействия отмыванию денежных средств за 2023 год, Эстония занимает 3‑е место среди 152 стран в глобальном рейтинге по противодействую отмыванию денег и финансированию терроризма. Также в тройку вошли Исландия и Финляндия. В рейтинге восприятия коррупции от Transparency International, опубликованном в январе 2023 года, Эстония вошла в топ‑15 самых благополучных стран. Наши соседи по рейтингу – Канада и Исландия. Всего в рейтинге оценивали 180 государств.

А Даниэль Веретюк из Таллинна завоевал Гран-при среди мальчиков на международном детском и юношеском фестивале Little Miss & Little Mister United World 2023, который проходил в Дубае 29 октября – 3 ноября 2023 года.

Мирон Простотин из Таллинна получил титул „Принц мира 2023“ на ежегодном фестивале World Rising Stars 2023, который проходил в январе в Грузии.

6 марта 2023 года Международный союз аэропортов (Airports Council International, ACI) в очередной раз удостоил Таллиннский аэропорт звания „Лучший аэропорт в Европе с количеством пассажиров от двух до пяти миллионов“. Также Таллиннский аэропорт стал одним из пяти аэропортов в мире, получивших награду за длительную хорошую работу. По оценке пассажиров, воздушные ворота Эстонии по-прежнему входят в число абсолютных лидеров в Европе. Также аэропорт Таллинна считается и самым уютным маленьким аэропортом в мире.

А еще эстонская столица неизменно входит в ТОП‑10 городов Европы и мира с самыми сказочными рождественскими рынками.

В Эстонии, если сравнивать с остальной Европой, очень много лесов. По показателю лесистости Эстония, 51% территории которой покрывают леса, занимает 4‑е место в Европе после Финляндии, Швеции и Словении.

Эстония оказалась в списке 13 стран и территорий мира, где качество воздуха можно назвать невредным для здоровья. Данные об этом были приведены в докладе отслеживающей качество воздуха по всему миру швейцарской компании IQAir. Кроме Эстонии в список вошли Австралия, Финляндия, Гренада, Исландия, Новая Зеландия, а также территории в Тихом океане и Карибском море.

удивительно, что Эстония является европейским рекордсменом как по количеству стартапов, так и по числу „единорогов“ (стартап-компаний, ценность которых превышает 1 миллиард долларов) на душу населения.

Маленькая страна с большим сердцем

После начала полномасштабной войны в Украине Эстония стала известна во всем мире как „маленькая страна с большим сердцем“. Помощь эстонцев украинцам трудно переоценить – граждане страны показали себя доброжелательными, отзывчивыми, щедрыми и последовательными в своей помощи друзьями.

По абсолютному числу беженцев Эстония, разумеется, не может соревноваться со странами с 30–40‑миллионным населением. Но относительные цифры впечатляют. По данным Евростата, Эстония находится на втором месте в Европе по количеству принятых беженцев на 1000 человек населения.

По данным от 31 октября 2023 года, в Чехии этот показатель составлял 33,7, в Эстонии – 26,3, в Польше и Болгарии – 26,1, в то время как в среднем по ЕС – 9,5.

Производство графита

В середине декабря дочернее предприятие Тартуского университета UP Catalyst OÜ привлекло 4 млн евро дополнительных инвестиций на расширение производства „зеленых“ углеродных материалов и графита. UP Catalyst производит углеродные материалы и графит из выбросов CO2. Инвесторы приняли решение вложить в компанию свои миллионы после того, как Китай объявил об ограничении экспорта графита.

Учитывая, что 99% графита Европа импортирует именно из Китая, эксперты не исключают, что университетская фирма – это будущий „единорог“.

Ветро-солнечный парк

В июне в Пуртсе открылся гибридный ветро-солнечный парк компании Enefit Green. Это – уникальная в Эстонии электростанция, производящая возобновляемую энергию. Это первый крупный ветропарк, который открылся в Эстонии за многие годы.

Светлое будущее

Как видим, Эстония занимает достойное место в мире в самых разных сферах, и в новом году нашу страну ждет немало больших событий.

В 2024 году Тарту станет Культурной столицей Европы. В рамках этого события в Тарту ожидают около миллиона гостей, в городе пройдет более тысячи мероприятий.

8–10 февраля 2024 года в выставочном центре Eesti Näitused в Таллинне пройдет 31‑я международная туристическая выставка Tourest, которая станет крупнейшей за всю свою историю. Интересно, что если выставки в мире, как правило, больше ориентированы на B2B или деловые встречи, то Tourest – значимое событие именно для конечного потребителя, то есть для любого путешественника. Организаторы обещают очень разнообразное и уникальное наполнение и лучшие специальные предложения туристической сферы, которые будут доступны только на ярмарке.

В 2024 году „Ралли Эстония“ пройдет с 5 по 7 июля и станет четвертым этапом серии ERC – чемпионата Европы по ралли. В расписание ERC „Ралли Эстония“ включили после семилетнего перерыва, и теперь лучшие гонщики европейских чемпионатов будут соревноваться на дорогах Южной Эстонии.

В 2025‑м в Таллинне пройдет чемпионат мира по парусным гонкам в открытом море. Международный конгресс по морским гонкам (ORC) уже утвердил Эстонию в качестве страны проведения стартов чемпионата мира по парусному спорту. Окончательные сроки проведения определят после переговоров с другими организаторами чемпионата в январе 2024‑го. Скорее всего, это будет либо вторая неделя августа, либо третья неделя июля 2025 года.

Антигерои года Однако в уходящем году были и скандалы, которые бросили тень на репутацию Эстонии. Вот некоторые из них. Громкий скандал с Йоханной-Марией Лехтме и НКО „Слава Украине“ многие считают плевком в лицо всему гражданскому обществу. Напомним, что экс-руководитель НКО Йоханна Мария Лехтме в прошлом году, получив большую известность из-за своей благотворительной деятельности, стала кумиром многих людей. А 5 марта 2023 года она была избрана в Рийгикогу, показав лучший результат в списке партии Eesti 200. Однако в апреле стало известно, что НКО „Слава Украине“ перевела 1,5 млн евро собранных в Эстонии пожертвований в IC Construction – частную компанию своего украинского партнера, у которой, по всей видимости, был фиктивный владелец и единственная деятельность которой была связана с эстонской НКО. 9 мая Госпрокуратура Эстонии сообщила о возбуждении уголовного дела по статье о присвоении имущества для расследования использования средств, собранных НКО в поддержку Украины. Лехтме отказывалась давать оценку выдвинутым против нее обвинениям, но после выхода статьи о том, что и на предыдущем месте работы она попалась на краже, приняла решение уйти с поста депутата Рийгикогу. Но самым главным скандалом уходящего года стала история с премьер-министром Каей Каллас. 24 августа стало известно, что ее супруг на протяжении полутора лет вел бизнес с партнерами в России, в то время как сама Каллас громко осуждала каждого, кто имеет хоть какие-то связи с РФ. В сентябре социологическая служба Norstat провела опрос и выяснила: отставку Каи Каллас с поста премьер-министра поддерживают 69% жителей Эстонии. Однако Каллас заверяет, что никуда уходить не собирается и отрицает, что ее муж нарушил санкции против РФ. По словам премьера, компания Stark Logistics, совладельцем которой является Арво Халлик, прекратила оказывать логистические услуги в РФ через месяц после начала полномасштабного вторжения в Украину, но продолжила перевозить грузы в Россию для своего эстонского партнера. Каллас признала наличие этической проблемы в работе компании и сообщила о прекращении этой деятельности, но отказалась взять ответственность за действия своего мужа. В то же время этот скандал не только снизил рейтинг Партии реформ, но и лишил реформистов важного козыря. Если до этого они могли „конвертировать“ свою позицию относительно российско-украинской войны в поддержку избирателей, то теперь опираться на эту тему не получится. Кая Каллас перестала быть уважаемой в мире „Принцессой войны“ и моральным компасом, зато стала объектом множества шуток на международном уровне