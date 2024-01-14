Замгенсека НАТО: война в Украине не закончится до 2026 года

„Мой призыв — готовиться к долгой войне. Она не закончится в 2024 году, а возможно, и в 2025-м. Мы [НАТО] не видим у сторон военного потенциала, позволяющего одержать решающую победу.

Мы ожидаем затяжную войну с небольшими наступлениями, контрнаступлениями, с завоеванием и потерей территорий. Украинцам при нашей поддержке удалось вернуть 50% территории, первоначально оккупированной Россией, это не мелочь.

Мы ни при каких обстоятельствах не будем мириться с возвращением России к границам Румынии. Нам нужно, чтобы Украина выстояла, Молдова вошла в ЕС, а Грузия — в евроатлантическое сообщество“, — заявил Джоанэ.

В сентябре 2023 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Запад должен готовиться к длительной войне в Украине.

„Большинство войн длится дольше, чем ожидалось, когда они только начались. Мы все желаем скорейшего мира, но в то же время мы должны признать, что если Владимир Зеленский и украинцы прекратят боевые действия, их страны больше не будет. Если президент Путин и Россия сложат оружие, у нас будет мир“, — сказал он.

Летом Йенс Столтенберг говорил, что приемлемые условия для завершения войны в Украине должен определять Киев.

В декабре Столтенберг признал, что страны НАТО не смогли удовлетворить возросший спрос Украины на производства боеприпасов и страна находится в „критической ситуации“.