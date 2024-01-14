В Эстонии еще один департамент планирует сменить название

Как вариант, ведомство рассматривает и название „Департамент творческой собственности“, пишет RusERR со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В начале января Патентный департамент представил общественности новое понятие „творческая собственность“, которое теперь можно использовать вместо „интеллектуальной собственности“.

Появление нового термина не означает, что Патентный департамент со дня изменит „интеллектуальную собственность“ на „творческую собственность“. На первых порах ведомство предлагает это понятие как возможную альтернативу существующему.

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